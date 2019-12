Camino al Gran Premio Coronación del TN compartió un almuerzo en el conocido resto-bar de nuestra ciudad. El resto-bar La Catedral no solo es una referencia gastronómica y de encuentros en nuestra ciudad, sino también un espacio que acostumbra a recibir a numerosas figuras del automovilismo nacional. José María Traverso, Norberto Fontana y Juan Antonio De Benedictis son solo algunos de los históricos pilotos que han compartido junto a "Tito" Cocilova el espacio ubicado frente a la plaza Eduardo Costa. Días atrás fue el turno del equipo de "Vuelta Previa", el programa que se emite por Radio Colonia (AM 550) y que tiene más de 25 años de trayectoria acompañando al automovilismo nacional. Con Luis Cali (director y conductor) a la cabeza, el equipo periodístico y técnico de este envío se detuvo en La Catedral camino al Gran Premio Coronación del Turismo Nacional que se disputó el domingo en San Nicolás. Tras compartir el almuerzo y diferentes anécdotas junto a "Tito" Cocilova, los integrantes de Vuelta Previa siguieron viaje rumbo al autódromo nicoleño, donde transmitieron la coronación de José Manuel Urcera en la Clase 3 y de Ever Franetovich en la Clase 2.

UNA NUEVA MESA FIERRERA EN “LA CATEDRAL" CON LA PRESENCIA DE LUIS CALI Y COMPAÑÍA



Automovilismo:

El equipo de Vuelta Previa pasó por la Catedral

