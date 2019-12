Abella asumió su segundo mandato: "Hemos transformado la ciudad"

El intendente juró "por todos los campanenses y todos los que me dan fuerza para seguir adelante". Destacó el impacto de su gestión en los distintos barrios y cuestionó a la oposición por el manejo del HCD el último año. Y prometió seguir encabezando "un Municipio de cercanía" con el vecino.

El intendente Sebastián Abella juró su segundo mandato este martes por la tarde en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Blanco del Concejo Deliberante, ingresando en el panteón de jefes comunales que gobernaron la ciudad por dos períodos o más.

Abella juró con su hija Catalina en brazos y "por todos los campanenses y todos los que me da fuerza para seguir adelante", desatando una ovación por parte de concejales oficialistas, funcionarios, colaboradores, familiares y simpatizantes que estaban dentro del recinto. En los pasillos y abajo, sobre la explanada municipal, lo esperaban todavía más allegados y militantes de Juntos por el Cambio.

De esa manera, el intendente renovó formalmente su cargo tras ganar por el 54 por ciento de los votos las últimas elecciones generales y gobernará los destinos de la ciudad hasta el 10 de diciembre del año 2023.

"Hemos transformado la ciudad", destacó el jefe comunal en su discurso de casi 9 minutos. "No hemos dejado ningún barrio sin hacer una obra importante, muchos barrios relegados por muchas décadas en la ciudad y les hemos dado un vuelco fundamental", aseguró. A pocos metros los escuchaba la concejal y exjefa comunal Stella Maris Giroldi, que ayer tomó posesión de su banca.

El intendente prometió "el mismo compromiso y las mismas ganas" para "que Campana sigue creciendo de la manera en que lo ha hecho estos primeros cuatro años de gestión" y expresó que "los desafíos que tenemos son los que vienen" porque "lo que se hizo la gente ya lo puede disfrutar".

Y criticó a la oposición por la estrategia que adoptó durante el último año en el HCD: "Pensaron que trabar ordenanzas y usar el artículo 52 generaba votos y creo que los vecinos de la ciudad le han demostrado a ese Concejo Deliberante que no era el camino".

"Mi teléfono y mi oficina están abiertos para todos los concejales de la oposición y ninguno me ha llamado o visitado. Los invito a que estos cuatro años lo hagan, me gustaría escucharlos, saber qué piensan y si podemos trabajar en conjunto, mucho mejor", expresó.

En otro tramo de su discurso, Abella agradeció "a todo el equipo" que lo acompañó durante su primer mandato y tuvo palabras especiales para la concejal Mariela Schvartz, su exjefa de Gabinete; y los ediles Romina Buzzini, Luis Gómez, Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala y Ernesto Meiraldi. También, sobre el final, destacó la figura de Sergio "Chiche" Costantino, su cuñado y uno de sus colaboradores más cercanos.

"Quiero decirles a todos los vecinos de Campana, a todas las cámaras, empresas, autoridades eclesiásticas, fuerzas de seguridad y todos los que nos acompañan, que va a haber un Municipio de cercanía, con errores como los ha habido y vamos a pulir, siempre con la mejor voluntad. Tenemos una oportunidad histórica con las bases que hemos puesto estos años de seguir creciendo y mejorando. Tenemos todo por delante para hacerlo y un esfuerzo, unas ganas y una voluntad de ir para adelante enormes", afirmó Abella.

Antes habían jurado los nuevos 10 concejales electos en las generales de octubre: Schvartz, Gómez, Vulich, Contreras, Sala y Meiraldi por Juntos por el Cambio; y Calle, Trujillo, Giroldi y Colella por el Frente de Todos. Marina Casaretto, la flamante titular del HCD, ofreció su propio discurso en el que abogó por un "trabajo conjunto, en consenso, para generar acuerdos en donde los vecinos tienen que ser la prioridad".

"No es menor para la historia de Campana que este cuerpo deliberativo esté presidido por una mujer y que esté acompañada por tres mujeres más, entre ellas la exintendente municipal Stella Maris Giroldi", destacó Casaretto.

"Estos cuatro años han sido de grandes transformaciones que van a cambiar para siempre la historia de la ciudad, y estoy segura que el intendente Abella redoblará su apuesta para seguir trabajando todos los días y para todos", concluyó la titular del HCD.



Abella asumió su segundo mandato. El intendente juró "por todos los campanenses y todos los que me dan fuerza para seguir adelante".





El intendente Abella dió un discurso conciliador y a la vez incisivo cuando se refirió a la relación con los concejales opositores. "Me gustaría escucharlos, saber qué piensan y si podemos trabajar en conjunto, mucho mejor", expresó.





Como la primera vez en 2015, Abella juró con su hija Catalina en brazos.





La jura de los nuevos Concejales y del Intendente fue seguida por una nutrida concurrencia, que lleno de algarabía el Concejo Deliberante.

REPERCUSIONES DEL DISCURSO

"No hizo – señaló Carlos Cazador sobre el discurso de Abella- un raconto de la gestión porque no era el día. Posiblemente lo haga en marzo, cuando se habiliten las Sesiones Ordinarias del HCD. Lo que dijo es que, y yo también lo creo, que en cuatro años ha cumplido en creces. Y el pueblo de lo ha dicho en las urnas. Ahora hay que ir por más. Sentadas las bases, vamos para adelante", señaló Carlos Cazador sobre el discurso del Intendente Abella y agregó: "Después, habló del diálogo con los bloques opositores, que hay que construir. Nosotros vamos a dar el lugar para que exista. Habrá que ver si la postura de la oposición es construir diálogo o hacer lo que hicieron los últimos dos años que, prácticamente, no dejaron gobernar".



Carlos Cazador

En ese sentido, y al ser consultado sobre la reciente nombramiento de la concejal mandato cumplido Mirian Cazenave (Juntos por el Cambio) como Secretaria de Legislación en lugar de Juan José Ghione, donde el bloque oficialista hizo valer su flamante mayoría simple, comentó: "Este episodio no cuenta, porque es un puesto que en marzo no va a existir más. Lo que no íbamos a hacer es dejarlo a Ghione dos meses más. Porque no trabajó como secretario del Concejo Deliberante: trabajó como secretario del bloque Justicialista. Error. Dijimos que eran secretarios que venían a trabajar para el HCD, no para un partido. Y lo que hizo fue todo lo contrario. De cualquier manera, insisto, la voluntad del Intendente era que esas dos secretarías dejaran de existir a partir de hoy, pero como no se puede hacer por una cuestión reglamentaria, recién lo haremos al inicio de las sesiones ordinarias, en marzo próximo".

También consultamos a Stella Maris Giroldi en relación a sus impresiones sobre el discurso de Sebastián Abella: "Me pareció bien, lo hizo como es él, a su manera. Y no anunció ninguna obra, se limitó a decir que las íbamos a ver. Después estuvo muy bien al invitar al diálogo a la oposición. Porque tenemos que consensuar algunas cosas y no caer siempre en una pelea estéril que no conduce a nada. Si tenemos que hablar algo con él, se hablará. Y si es para beneficio de la comunidad, es doble beneficio porque le va a convenir también a él", comentó.





Stella Giroldi

EL CUÑADO

Lejos de los lugares reservados para los invitados especiales y familiares, Sergio Constantino siguió toda la ceremonia de pie, contra la pared del fondo del Salón Blanco. Durante su discurso, a la hora de los agradecimientos, "Chiche" fue uno de los mencionados por el Intendente.

"Creo que fue un discurso totalmente centrado, pensando en los vecinos de Campana y en lo que se viene. Sin duda hoy comienza el mejor gobierno de la historia de Campana", señaló el cuñado del Intendente a La Auténtica Defensa.

¿Ud. va estar más cerca del Intendente durante el próximo período?

No, yo tengo mi trabajo. A veces vengo, ayudo en lo que puedo desinteresadamente y para que las cosas funcionen.

Sin embargo, hoy Sebastián Abella tuvo un particular reconocimiento para con usted…

Puede ser, pero el que se nutre soy yo. Uno aprende día a día con Sebastián. Es una persona muy capaz, muy inteligente y que sabe a dónde va. Nosotros estamos para poder ayudarlo, aconsejarlo, pero hay un solo conductor que es él.

Día atrás, su cuñada, Elisa Abella, señalaba en este medio la importancia del territorio y la cercanía con el vecino a la hora de hacer política. Una impronta que se le atribuye a usted…

Creo que con eso se nace. Uno puede hacerse y aprender, pero la esencia es de uno y es algo que se lleva adentro ¿no? Estar en el territorio es saber los problemas de la gente, estar en los barrios es conocer y vivir lo que viven los vecinos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso lo sabe bien, y desde ese lugar no deja de pensar en todos los vecinos del municipio.



El cuñado. “Chiche" fue uno de los mencionados por el Intendente.