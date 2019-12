"No hizo – señaló Carlos Cazador sobre el discurso de Abella- un raconto de la gestión porque no era el día. Posiblemente lo haga en marzo, cuando se habiliten las Sesiones Ordinarias del HCD. Lo que dijo es que, y yo también lo creo, que en cuatro años ha cumplido en creces. Y el pueblo de lo ha dicho en las urnas. Ahora hay que ir por más. Sentadas las bases, vamos para adelante", señaló Carlos Cazador sobre el discurso del Intendente Abella y agregó: "Después, habló del diálogo con los bloques opositores, que hay que construir. Nosotros vamos a dar el lugar para que exista. Habrá que ver si la postura de la oposición es construir diálogo o hacer lo que hicieron los últimos dos años que, prácticamente, no dejaron gobernar".



Carlos Cazador

En ese sentido, y al ser consultado sobre la reciente nombramiento de la concejal mandato cumplido Mirian Cazenave (Juntos por el Cambio) como Secretaria de Legislación en lugar de Juan José Ghione, donde el bloque oficialista hizo valer su flamante mayoría simple, comentó: "Este episodio no cuenta, porque es un puesto que en marzo no va a existir más. Lo que no íbamos a hacer es dejarlo a Ghione dos meses más. Porque no trabajó como secretario del Concejo Deliberante: trabajó como secretario del bloque Justicialista. Error. Dijimos que eran secretarios que venían a trabajar para el HCD, no para un partido. Y lo que hizo fue todo lo contrario. De cualquier manera, insisto, la voluntad del Intendente era que esas dos secretarías dejaran de existir a partir de hoy, pero como no se puede hacer por una cuestión reglamentaria, recién lo haremos al inicio de las sesiones ordinarias, en marzo próximo".

También consultamos a Stella Maris Giroldi en relación a sus impresiones sobre el discurso de Sebastián Abella: "Me pareció bien, lo hizo como es él, a su manera. Y no anunció ninguna obra, se limitó a decir que las íbamos a ver. Después estuvo muy bien al invitar al diálogo a la oposición. Porque tenemos que consensuar algunas cosas y no caer siempre en una pelea estéril que no conduce a nada. Si tenemos que hablar algo con él, se hablará. Y si es para beneficio de la comunidad, es doble beneficio porque le va a convenir también a él", comentó.





Stella Giroldi

