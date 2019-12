Lejos de los lugares reservados para los invitados especiales y familiares, Sergio Constantino siguió toda la ceremonia de pie, contra la pared del fondo del Salón Blanco. Durante su discurso, a la hora de los agradecimientos, "Chiche" fue uno de los mencionados por el Intendente. "Creo que fue un discurso totalmente centrado, pensando en los vecinos de Campana y en lo que se viene. Sin duda hoy comienza el mejor gobierno de la historia de Campana", señaló el cuñado del Intendente a La Auténtica Defensa. ¿Ud. va estar más cerca del Intendente durante el próximo período? No, yo tengo mi trabajo. A veces vengo, ayudo en lo que puedo desinteresadamente y para que las cosas funcionen. Sin embargo, hoy Sebastián Abella tuvo un particular reconocimiento para con usted… Puede ser, pero el que se nutre soy yo. Uno aprende día a día con Sebastián. Es una persona muy capaz, muy inteligente y que sabe a dónde va. Nosotros estamos para poder ayudarlo, aconsejarlo, pero hay un solo conductor que es él. Día atrás, su cuñada, Elisa Abella, señalaba en este medio la importancia del territorio y la cercanía con el vecino a la hora de hacer política. Una impronta que se le atribuye a usted… Creo que con eso se nace. Uno puede hacerse y aprender, pero la esencia es de uno y es algo que se lleva adentro ¿no? Estar en el territorio es saber los problemas de la gente, estar en los barrios es conocer y vivir lo que viven los vecinos. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso lo sabe bien, y desde ese lugar no deja de pensar en todos los vecinos del municipio.

