La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/dic/2019
El exembajador Ezequiel Sabor es el nuevo Jefe de Gabinete Municipal











NOTICIA RELACIONADA: Abella asumió su segundo mandato: "Hemos transformado la ciudad" Lo confirmó Abella en su discurso. Viene de estar encargado de las relaciones diplomáticas del país con México y reemplaza en el cargo a su esposa, Mariela Schvartz. El exembajador en México Ezequiel Sabor fue anunciado este martes como nuevo jefe de Gabinete, cargo en el que reemplaza a su esposa Mariela Schvartz, quien ayer asumió como concejal. "Muy contento no solamente por reemplazar a Mariela sino por continuar el proyecto de Juntos por el Cambio y el intendente Abella, que tiene las intenciones de profundizar este gran cambio que se hizo en Campana", aseguró el exdiplomático en declaraciones exclusivas a La Auténtica Defensa. "Campana es el lugar donde decidimos hace muchos años venir a vivir con mi familia, tengo una hija nacida acá, así que me pareció un hermoso desafío", añadió Sabor. Y avizoró que a nivel local Juntos por el Cambio "será un oficialismo muy pujante, mostrando todo lo que podamos hacer, y una oposición responsable a nivel Provincia y Nación". Antes de ocupar la representación diplomática ante el país azteca, Sabor se había desempeñado como viceministro de Trabajo. Es contador y tiene posgrados en Economía y Ciencia Política. En tanto, en ronda de prensa tras jurar como concejal, Schvartz destacó "la trayectoria política" de Sabor y su "profesionalidad en todo lo que hace". "Sé que va a hacer un gran trabajo. Estoy confiada en que los cambios que hagamos en toda la estructura beneficiarán el funcionamiento del Municipio", aseveró.

El exembajador en México Ezequiel Sabor es el nuevo Jefe de Gabinete Municipal #Dato de México a Campana: Ezequiel Sabor, ex embajador y.esposo de Mariela Schvartz, sería el nuevo Jefe de Gabinete de Sebastián Abella. pic.twitter.com/jbvPbL7y5q — Fernando Andrioli (@frandrioli) December 10, 2019

