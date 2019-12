EL DOLAR Y LA ASUNCIÓN El dólar oficial avanzó ayer a $63,04, mientras el blue cedió a $69,25 en lo que fue la jornada en la cual asumió Alberto Fernández como presidente de la Nación. La divisa norteamericana terminó la rueda a $58,04 para la punta compradora y a $63,04 para la vendedora, con lo que sumó cinco centavos frente al lunes. El blue, por su parte, retrocedió a $69,25 en el circuito financiero informal de la city porteña. En tanto, el Merval caía 3,3% hasta las 35.207,80 unidades, mientras en Wall Street las acciones argentinas retrocedían hasta 3%. BATACAZO Alberto Fernández eligió manejar su propio auto para llegar ayer al Congreso y jurar ante la Asamblea Legislativa. Lo hizo a bordo de un Toyota gris, patente AD 769 SI. De su casa en Puerto Madero salió a las 11.30. Dos horas más tarde, aquellos que decidieron jugar los números de esa patente ya habían ganado una buena cantidad de dinero en la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional). Es que el 769 salió a la cabeza en el sorteo matutino. De esta manera, el que apostó apenas 100 pesos, se llevó esta tarde alrededor de $60.000. En cambio aquel que jugó el mismo monto, pero al 69 (los vicios, según los sueños quineleros), se llevará unos $7000. ELOGIOS Cámaras empresariales destacaron ayer el discurso del presidente Alberto Fernández al apuntar a los "consensos básicos" para la superación de la crisis y el "foco en el desarrollo del país", por lo cual expresaron su "plena vocación para colaborar" con las nuevas autoridades nacionales. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró este martes "el llamado a la unidad de la Nación" por parte el jefe de Estado, mientras consideró que "el logro de consensos básicos es un prerrequisito para la superación de las múltiples dificultades". De ese modo, resaltó la convocatoria a los distintos sectores "para el logro de acuerdos que permitan una pronta recuperación económica y social, que no será instantánea ni fácil". MELCONIAN El economista y exfuncionario macrista Carlos Melconian aseguró ayer que la Argentina debe "aprender del pasado" y poner en marcha un programa económico integral, una macroeconomía ordenada, con gasto público controlado y bajo endeudamiento. Según el economista, esas son "cuatro piedras con las que no se puede volver a tropezar" dado que en los últimos ocho años la producción per cápita cayó 11 puntos y acumuló más de 1.000% de inflación (35% promedio anual). "O sea, Argentina está entrampada en una riesgosa estanflación, donde obviamente no se crea empleo privado genuino, y con pobreza del orden del 40% (nunca abajo de 25%). La sociedad sigue dividida, sinónimo de su frustración", dijo. AUMENTOS El nuevo Gobierno de Alberto Fernández le pedirá en los próximos días a las empresas productoras de alimentos y medicamentos que revisen los aumentos de precios aplicados en los últimos tres meses. El encargado de la tarea será el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien convocará a las principales cámaras empresariales de los dos sectores para mantener reuniones las próximas semanas. Según trascendió, Kulfas también quiere sentarse a discutir los costos operativos y las tarifas que cobran las empresas de medicina prepagas a las 4 millones de personas que pagan por sus servicios ante el deficitario sistema público de salud.

