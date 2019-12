Alberto Fernández juró como presidente e hizo un llamado a la unidad nacional

En un acto presidido por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti, Fernández finalizó su juramento con: "Que Dios y la Patria me lo demanden". Alberto Fernández juró ayer al mediodía como Presidente de la Nación frente a la Asamblea Legislativa y la Argentina tiene nuevo mandatario por los próximos cuatro años. Acto seguido, Cristina Kirchner juró como Vicepresidenta de la Nación, ante legisladores, gobernadores, intendentes, jueces y líderes internacionales. En una ceremonia presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti, Fernández finalizó su juramento con: "Que Dios y la Patria me lo demanden". A su turno, Cristina Kirchner juró: "Que Dios, la Patria y y el pueblo, como siempre, me lo demanden". Ante la Asamblea Legislativa, en su primer discurso como presidente, Alberto Fernández adelantó hoy algunas de las medidas políticas y económicas que tomará en el inicio de su gobierno. En primer término, Fernández anunció que brindará un sistema de créditos no bancarios "a tasas bajas" para contener a "las economías familiares asfixiadas por altos niveles de endeudamiento con tasas usurarias". El ex jefe de Gabinete anunció, además, que postergará el tratamiento de la ley de Presupuesto 2020, ya que consideró que no tiene sentido sancionar esa ley "sin haber tratado antes la renegociación de la deuda" que llevará adelante Martín Guzmán como titular del Palacio de Hacienda. Sin ahondar en detalles, el Presidente adelantó que pondrá en marcha un plan para que quienes cobren el Salario Social Complementario se inserten en el mundo laboral. Tras subrayar que un 30% de los jóvenes están desocupados, anunció que habrá un sistema de becas para garantizar el primer empleo. También comentó que la primera reunión del nuevo gobierno será un encuentro de trabajo para el "Plan Integral Argentina contra el Hambre" y aseguró que destinará parte de los fondos reservados de la AFI a dicha iniciativa. En aras con aumentar el empleo y encender la economía, Fernández anunció un "plan de reactivación de obras públicas" con proyectos "de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra", así como la creación del "Consejo Económico y Social" que desarrollará políticas de largo plazo. anticipó que intervendrá la AFI El presidente electo anticipó que destinará sus fondos reservados al plan contra el hambre. El presidente Alberto Fernández intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para avanzar en "una reestructuración de todo el sistema de inteligencia" y anticipó que los fondos reservados del organismo espía "dejarán de ser secretos" y "serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina". En su discurso de asunción tras haber tomado posesión del cargo, el flamante mandatario en el Congreso subrayó que quiere una "transformación profunda" del espionaje en la Argentina. Respecto al segundo punto, el jefe de Estado precisó que ha "decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado".

#Ahora el presidente Alberto Fernández en el balcón de la Casa Rosada. pic.twitter.com/50LD9GRWNR — Fernando Andrioli (@frandrioli) December 10, 2019

Alberto Fernández juró como presidente e hizo un llamado a la unidad nacional

