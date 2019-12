Se realizó la 1era. Jornada Anual de AViGAU

El evento tuvo lugar en las instalaciones del centro regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. Se contó con la participación especial de la familia de la joven Micaela García, víctima de Femicidio en el año 2017. El Proyecto de Extensión "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" transitó de manera auspiciosa el primero de sus tres años de ejecución. En ese marco, se realizó la primera Jornada Anual de AViGAU, la cual fue abierta a la comunidad. Participaron del evento estudiantes, docentes, profesionales, referentes de distintos organismos de derechos humanos, representantes de asociaciones profesionales y vecinos y vecinas del área de influencia del centro regional Campana interesados en la temática. La actividad empezó bien temprano por la tarde en el patio de la universidad, donde estudiantes de "Cosecha Colectiva" (Centro de Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social) coordinados por Bárbara Pérez, desafiando las altas temperaturas comenzaron a trabajar sobre una de las paredes. La propuesta era la de realizar un mural, dejando plasmada una imagen relativa a la violencia de género. La jornada inició formalmente con la mesa de apertura que estuvo integrada por autoridades de la UNLu: el Lic. Hernán Pirsch y la Lic. Gisela Vargas (equipo directivo del centro regional Campana), y en representación del rectorado, la Dra. Carla Echazarreta (Secretaria de Bienestar Estudiantil y Asuntos Docentes), quienes destacaron positivamente la labor que ha tenido el equipo de trabajo de AViGAU. Uno de los momentos especiales de la jornada se vivió durante la mesa central, la cual estuvo constituida por la Sra. Andrea Lascano y el Sr. Néstor García, madre y padre de la joven Micaela García, víctima de femicidio en la ciudad de Gualeguay en 2017. Producto de la lucha de la familia, se sancionó la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Al respecto, cabe destacar que en el periodo que va de septiembre a diciembre del corriente año se realizó seminario de capacitación a docentes de la UNLu en el marco de la Ley Micaela, a cargo de la Lic. Liliana Carrasco, el Lic. Aníbal Buzzin y el Lic. Matías Martínez Reina. La Sra. Lescano relató el trabajo que se hace desde la Fundación Micaela García "La Negra", tanto de asistencia social destinada a los sectores más vulnerables como de capacitación a las instituciones en el marco de la Ley. En tanto que el Sr. García dio especificidades en relación a la aplicación de la misma a través de la ponencia titulada: "Ley Micaela: Construyendo la sociedad que Micaela soñó". El padre de la joven Micaela destacó la militancia que tenía su hija en la Juventud Peronista y en el Movimiento Evita, e hizo referencia al bajo presupuesto destinado por parte del Estado a la prevención de la violencia de género. Acto seguido, se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada, a partir de la proyección de un video realizado por la Lic. Mercedes Palazzo, en el que se condensaron en cinco minutos gran parte de lo trabajado a través del intensivo primer año de ejecución de AViGAU. Durante la proyección se pudieron observar imágenes que fueron desde la declaración de interés legislativo del proyecto de extensión en el HCD de Campana hasta el taller realizado con futbolistas juveniles en el Club Villa Dálmine, pasando por la presentación del libro de la Lic. María del Carmen Umpierrez sobre "La fe, obstáculo o facilitador en violencia", la inauguración del Banco Rojo, el homenaje a la trabajadora social Laura Iglesias a seis años de su femicidio, entre muchas otras actividades de capacitación y sensibilización. Las escenas se combinaban con ilustraciones del artista plástico Santiago Ledesma, realizadas especialmente para la ocasión. Más tarde, tomaron la palabra la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina (directores de AViGAU), quienes presentaron el proyecto de extensión junto a la Mg. Dora Pich, ex docente y coordinadora de la Carrera de Trabajo Social en la UNLu y pionera en el ámbito académico en el trabajo con grupos de mujeres víctimas de violencia y hombres que ejercen violencia machista. La Mg. Pich realizó un recorrido de su labor en la temática que se inició a principios de los años ’80 hasta el surgimiento del proyecto de extensión de la UNLu. AViGAU se caracteriza por la transversalidad y la horizontalidad, esas cualidades se pudieron observar en el siguiente momento de la jornada, en el cual las protagonistas fueron las estudiantes de la carrera de Trabajo Social. De este modo, Agustina Giglio y Amparo Fernández hicieron referencia al aporte que realizan al proyecto de extensión desde su lugar de estudiantes, destacando la apertura que se dio al abordaje de la problemática de la violencia de género en el centro regional Campana de la casa de altos estudios. "Las estudiantes son protagonistas muy significativas en el marco del proyecto de extensión. Son la columna vertebral de AViGAU. Sin el aporte de ellas nada de esto sería posible", señaló Matías Martínez Reina. En la recta final de la jornada, se desarrolló una actividad de sensibilización a través de la técnica de psicodrama. La misma, estuvo a cargo de la Mg. Dora Pich junto a la Lic. Stella Maris García y la Lic. Patricia Ferraroti, ambas trabajadoras sociales de la Dirección de Políticas de Género del Municipio de San Miguel, con quienes se viene articulando desde AViGAU. El epílogo de la jornada coincidió con las últimas pinceladas que terminaron de darle forma a la imagen del mural. De este modo, se pudo observar el rostro de dos mujeres que representan a distintas generaciones pero que tienen como común denominador un pañuelo que las une en la lucha: el pañuelo blanco símbolo de las Madres de Plaza de Mayo y el pañuelo verde emblema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. "Sepan lxs nacidxs y lxs que están por nacer que hemos nacido para vencer y no para ser vencidxs", es la frase que rodea la imagen que quedó cristalizada en la pared. "Estamos muy satisfechos con los resultados del trabajo realizado hasta aquí con el proyecto de extensión. Superó ampliamente nuestras expectativas, y aunque dejamos bien alto la vara, no nos quedan dudas que con esfuerzo y dedicación, en los dos años que tenemos por delante continuaremos creciendo y luchando en pos de la de igualdad y en contra de la violencia de género en todas sus formas. En este momento se encuentra en prensa el primer cuadernillo de AViGAU en el que hemos sistematizado lo trabajado hasta aquí. La publicación verá la luz a principio del año próximo a través de una edición especial de la Revista RedSociales del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad", cerró Matías Martínez Reina.











