Ginés González García es el Ministro de Salud

Este martes, tras la jura de rigor, González García vuelve a ocupar el despacho del segundo piso del histórico edificio de la avenida 9 de Julio y Moreno después de 12 años. Entre sus prioridades, como anticipó estos días, está la de restablecer la actualización del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) que terminó con la renuncia de su predecesor, Adolfo Rubinstein. Nació hace 74 años en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en políticas sanitarias, de medicamentos y administración en salud en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es rector honorario y fundador de la Universidad ISALUD, donde concurren a cursos de formación y actualización médicos del sistema público y privado. Su referente político dentro del Partido Justicialista es Eduardo Duhalde. González García ascendió a las primeras líneas de la gestión pública como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, entre 1987 y 1991, durante la gobernación de Antonio Cafiero. Duhalde le confió el Ministerio de Salud de la Nación en 2002 y 2003, durante la salida de la crisis socioeconómica de 2001. Ahí comenzó a modelar una política nacional de medicamentos genéricos que, finalmente y en el tiempo, sigue sin lograr corregir las desigualdades en el acceso a los tratamientos. Néstor Kirchner lo confirmó en su cargo hasta 2007, cuando Cristina Kirchner decidió reemplazarlo en el cargo con Graciela Ocaña, que denunció penalmente irregularidades graves en los programas nacionales de entrega de medicamentos y en agencias que dependen de la cartera sanitaria, como la ANMAT. Entre 2007 y 2015, González García vivió en Santiago de Chile como embajador argentino en el país vecino, cargo que no fue renovado por la gestión de Mauricio Macri. Durante su gestión, la mortalidad infantil se redujo de 16,5 a 13,3 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos (el valor de 2018 es de 8,8/1000, que es la cifra más baja de los últimos 20 años) y se impulsaron campañas para reducir el tabaquismo y prevenir infecciones de transmisión sexual y el embarazo no planificado a través de la entrega gratuita de preservativos. La incorporación de la vacuna contra la hepatitis A en el Calendario Nacional en 2005 permitió reducir en seis años un 95% los casos de enfermedad y los trasplantes hepáticos por la infección fulminante. Entre 2003 y 2004, los casos habían aumentado un 60% y, con asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud, se aplicó una estrategia de emergencia con la vacunación para frenar el brote. González García se atribuye la autoría del protocolo para la ILE, que se presentó recién en 2015 para cumplir con lo que la Corte Suprema había dispuesto en el Fallo F.A.L. de 2012. En 2005, tras afirmar que en el país se hacían 800.000 abortos por año en el país, González García publicó la "Guía para el Mejoramiento de la Atención del Posaborto", que se actualizó a los dos años como "Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles" con datos solo del sistema público de atención. Según anticipó, la legalización del aborto será una de las prioridades de su nueva gestión. Por: Fabiola Czubaj



Ginés González García es el Ministro de Salud

