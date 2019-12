Desde las 19.00, Otamendi FC y Mega Juniors se enfrentan en Las Campanas. La jornada continuará mañana con los dos encuentros restantes. La cuarta y anteúltima fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzará hoy, cuando a las 19.00 horas se enfrenten Otamendi FC y Mega Juniors en cancha de Las Campanas. Ambos conjuntos ya no tienen chances de coronarse campeones, pero buscarán cerrar el campeonato de la mejor manera. Otamendi, después de haber tenido una gran fase regular, fue perdiendo rendimiento en los últimos encuentros de esa etapa y terminó accediendo al Hexagonal Final en última instancia. Y en esta instancia decisiva es el único conjunto que todavía no ha cosechado puntos. Por su parte, Mega Juniors fue líder de la Zona A en la primera fase, pero todavía no pudo ganar en este Hexagonal Final y solo acumula dos empates (en la primera fecha igualó con Atlético Las Campanas y en la tercera con Deportivo San Felipe). Esta cuarta y anteúltima fecha continuará mañana con dos encuentros claves para la definición del campeón: en primer turno, a las 19.00 horas, el líder Defensores de La Esperanza (9 puntos) se enfrenta al escolta Atlético Las Campanas (7); y a partir de las 21.00, La Josefa (6) se mide con Deportivo San Felipe (1). Hasta el momento, las posiciones del Hexagonal Final son las siguientes: 1) Defensores de La Esperanza, 9 puntos; 2) Atlético Las Campanas, 7 puntos; 3) La Josefa, 6 puntos; 4) Mega Juniors, 2 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 1 punto; 6) Otamendi FC, sin puntos. El campeón se clasificará para el Torneo Regional Federal Amateur 2020, que por la Región Pampeana Norte ya cuenta con los siguientes clasificados: 12 de Octubre de San Nicolás, Atlético Ranchos, Defensores de Glew, Independiente de Chivilcoy, Deportivo Malvinas de Adolfo Sordeaux, Rivadavia de Lincoln, Unidos de Olmos (La Plata), Club Mercedes, Los Carteros de Mercedes, Juventud de Pergamino y Argentino de Pergamino.

OTAMENDI ENFRENTA A MEGA EN BUSCA DE SUS PRIMEROS PUNTOS EN EL HEXAGONAL FINAL



Liga Campanense:

Hoy comienza la cuarta fecha del Hexagonal Final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar