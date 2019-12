El actual tricampeón de la Liga venció 2-1 a Mega Juniors "B" y aprovechó que perdió Las Palmas y que Otamendi FC quedó libre.

El pasado sábado se disputó la sexta fecha de la Copa Fénix Femenina que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Fue en cancha de Leones Azules, donde Juventud Unida volvió a ganar, sumó su quinto éxito en fila y se escapó nuevamente como único líder del certamen.

El actual tricampeón femenino de la Liga derrotó 2-1 a Mega Juniors "B" y aprovechó la caída de Las Palmas ante La Josefa y que Otamendi FC quedó libre para tomar tres puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Así, ya habiendo quedado libre, logró una diferencia significativa en lo más alto de la tabla.

Los restantes resultados de esta sexta fecha fueron: Leones Azules 0-1 Deportivo San Felipe, Mega Juniors "A" 2-0 Villanueva y La Josefa 2-1 Las Palmas.

Con estos marcadores, las posiciones de la Copa Fénix Femenina quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 15 puntos; 2) Las Palmas y Otamendi FC, 12 puntos; 4) Mega Juniors "B", 10 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 9 puntos; 6) La Josefa, 8 puntos; 7) Mega Juniors "A", 3 puntos; 8) Leones Azules, 1 punto; 9) Villanueva, sin puntos.

Por la séptima y próxima fecha, el partido más destacado será entre el líder Juventud Unida y uno de sus escoltas, Las Palmas. Los demás encuentros: Mega Juniors "A" vs Otamendi FC, Leones Azules vs Villanueva y La Josefa vs Deportivo San Felipe. Queda libre: Mega Juniors "B".