ARGENTINOS LÍDER En el cierre de la 16ª fecha, Argentinos Juniors igualó 1-1 como local con Estudiantes de La Plata y terminó el año como único líder del campeonato de la Superliga con 30 puntos, uno más que Boca Juniors y Lanús. En tanto, en zona de descenso culminaron Gimnasia (LP), Patronato y Aldosivi (MdP). MUNDIAL DE CLUBES En Dubai, hoy comienza una nueva edición del Mundial de Clubes con el partido que disputarán Al Sadd (campeón de Qatar, país organizador) y Hienghene, de Nueva Caledonia (campeón de la Liga de Campeones de Oceanía). El ganador de este partido enfrentará al Monterrey de México (campeón de la Liga de Campeones CONCACAF 2019). CHAMPIONS LEAGUE Ayer se definieron cuatro grupos del campeonato más importante de Europa a nivel clubes y quedaron confirmados ocho equipos (los dos primeros de cada zona) para los Octavos de Final: -Grupo E: Liverpool le ganó 2-0 a Salzburgo como visitante y Napoli goleó 4-0 como local al KRC Genk. De esta manera, el conjunto inglés terminó como líder con 13 puntos y Napoli como escolta, con 12. -Grupo F: Barcelona (sin Lionel Messi) venció 2-1 al Inter en Italia, mientras que Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Slavia Praga. Así, el equipo catalán terminó como líder con 14 puntos y el Borussia fue 2º con 10. -Grupo G: en una de las zonas más parejas, Lyon y Leipzig igualaron 2-2 y se quedaron con los boletos a Octavos porque Benfica superó 3-0 al Zenit. Las posiciones finales fueron: 1) Leipzig, 11 puntos; 2) Lyon, 8 puntos; 3) Benfica, 7 puntos; 4) Zenit, 7 puntos. -Grupo H: Valencia consiguió su clasificación al vencer 1-0 como visitante a Ajax, mientras que Chelsea aseguró la suya con su triunfo 2-1 como local ante Lille. Las posiciones finales fueron: 1) Valencia y Chelsea, 11 puntos; 3) Ajax, 10 puntos; 4) Lille, 1 punto. CHAMPIONS LEAGUE II Hoy se definirán los cuatro grupos restantes de esta primera fase: -Grupo A: PSG (13) y Real Madrid (8) ya están clasificados y enfrentarán a Galatasaray (2) y Brujas (3), respectivamente. -Grupo B: Bayern Munich (15) y Tottenham (10), ya clasificados, se enfrentarán entre sí. El otro partido: Estrella Roja (3) vs Olympiakos (1). -Grupo C: Manchester City (11) visitará a Dinamo Zagreb (5), que pelea por el segundo puesto con Shakhtar (6), que recibe al Atalanta (4), obligado a ganar para soñar con la clasificación. -Grupo D: Juventus (13) visita al Bayern Leverkusen (6), mientras Atlético Madrid (7) buscará la clasificación como local frente al ya eliminado Lokomotiv (3). PRIMERA A FEMENINA Ayer se cerró la 11ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA con la victoria de San Lorenzo, que goleó 4-1 como visitante a Rosario Central y se afirma en la parte alta de la tabla. Los demás resultados fueron: Boca Juniors 5-0 Gimnasia (LP), El Porvenir 0-4 Independiente, River Plate 7-0 Defensores de Belgrano, Racing Club 3-1 Estudiantes (LP), Excursionistas 0-5 UAI Urquiza, SAT 2-2 Villa San Carlos y Platense 0-0 Lanús. Así, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boca Juniors, 31 puntos; 2) UAI Urquiza, 28 puntos; 3) San Lorenzo, 26 puntos; 4) River Plate, 23 puntos; 5) Racing Club, 19 puntos; 6) Rosario Central, 18 puntos; 7) Gimnasia, 17 puntos; y 8) Independiente, 16 puntos. Estos ocho equipos estarían disputando la Zona Campeonato por el título.



