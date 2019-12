Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 11/dic/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 11/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RUSIA: FUERTE SANCIÓN La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos durante cuatro años, por lo que no estará en Tokio 2020 ?y en la edición de invierno de Beijing 2022, debido a la falsificación de los datos de los controles entregados a la entidad. "La lista completa de recomendaciones (de sanciones por parte del Comité de Revisión de la Conformidad) fue aprobada por unanimidad" de los 12 miembros del comité ejecutivo, declaró a los medios el portavoz James Fitzgerald. El CRC recomendó la exclusión de la bandera rusa de los Juegos y de todo campeonato mundial durante cuatro años, con la posible presencia de deportistas ruso bajo bandera "neutral". "Esto significa que los deportistas rusos, si quieren participar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, o en cualquier otro evento mayor, deberán demostrar que no están implicados en los programas de dopaje descritos en los informe ´McLaren´ o que sus muestras no han sido falsificadas", detalló Fitzgerald. La decisión de la AMA puede ser recurrida en un plazo de 21 días ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) o por el Comité Olímpico Ruso (ROC), o cualquier federación internacional implicada. NATACIÓN: ARGENTINA OPEN El Campeonato Argentino Open de natación comenzará hoy y se extenderá hasta el sábado 14 en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en Parque Roca. Será selectivo para el Sudamericano de Deportes Acuáticos Argentina 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio y reunirá a figuras de la talla de Delfina Pignatiello (medalla de oro en 400, 800 y 1500 metros libres de los Juegos Panamericanos 2019), Virginia Bardach (medalla de oro en 200 metros mariposa y medalla de plata en 400 medley en Lima 2019) y Federico Grabich (oro en los 100 metros libre en los Panamericanos 2015). COPA DAVIS 2020 El equipo argentino se jugará su clasificación a las Finales de Madrid frente a Colombia como visitante, el 6 y 7 de marzo. Y para esa serie, la federación colombiana confirmó que El Palacio de Deportes de Bogotá (2.600 metros sobre el nivel del mar) será el escenario de este duelo que se definirá al mejor de cinco puntos. LISTA DE GLADIADORES El español Manuel Cadenas confirmó la lista de convocados para la Selección Masculina de Handball que disputará el Torneo Centro y Sur del 20 al 26 de enero en Brasil. Este certamen entrega cuatro plazas para el Mundial "Egipto 2021". Los citados son los arqueros Matías Schulz y Leonel Maciel; los centrales Diego Simonet, Sebastián Simonet y Manuel Crivelli; los laterales Pablo Simonet, Nicolás Bonanno, Guillermo Fischer, Federico Pizarro, Pablo Vainstein y Lucas Aizen; los extremos Federico Fernández, Ignacio Pizarro, Santiago Baronetto y Ramiro Martínez; y los pivots Gonzalo Carou, Gastón Mouriño y Lucas Moscariello. AMISTOSOS PUMAS La Selección Argentina de Rugby jugará tres encuentros amistosos en la ventana de julio que le servirá de preparativo para el Rugby Championship 2020, certamen en el que se medirá a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Previo a ello se enfrentará a Francia (el 4 y 14 de julio) y luego con Italia (el 18).



