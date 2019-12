La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/dic/2019 Repercusiones y polémica tras el discurso de Abella







Los concejales del Frente de Todos que el martes juraron sus cargos (algunos renovando su banca), hablaron con La Auténtica Defensa y opinaron sobre las palabras del Intendente al asumir su segundo mandato. Tras la jura de los nuevos concejales y del propio intendente por un nuevo período, Abella se dirigió a los presentes a lo largo de casi 9 minutos, en el que prometió "el mismo compromiso y las mismas ganas" para "que Campana siga creciendo de la manera en que lo ha hecho estos primeros cuatro años de gestión". También criticó a la oposición "Pensaron que trabar ordenanzas y usar el artículo 52 generaba votos y creo que los vecinos de la ciudad le han demostrado a ese Concejo Deliberante que no era el camino" y dijo estar abierto al diálogo: "me gustaría escucharlos, saber qué piensan y si podemos trabajar en conjunto, mucho mejor", expresó. Los concejales del Frente de Todos se expresaron al respecto: SOLEDAD CALLE "Fue una asunción atípica en términos institucionales. Sin mensaje a la comunidad y sin anuncios de gestión. Más parecido a un encuentro de quincho. Políticamente se ratificó la práctica de poner en manos de gente de afuera el presente y el futuro de Campana, en una clara desvalorización de la capacidad de nuestros vecinos y vecinas para definir el rol del estado en la construcción de nuestra comunidad. Es tiempo de gobiernos abiertos, de consensos sociales en todos los ámbitos de intervención estatal. Hace 4 años impulsamos la constitución del Consejo Económico y Social y, aunque Abella no lo puso en marcha, hoy tiene una nueva oportunidad de echar mano a esa herramienta, en sintonía con lo que exige la sociedad, y llevar adelante este mandato con grandes acuerdos intersectoriales para que Campana recupere el trabajo, la producción y el desarrollo inclusivo, porque es la única manera de construir una ciudad con todos y para todos. Todos hemos aprendido de los aciertos y errores de los últimos años, es hora de poner manos a la obra y cada uno desde el rol que nos toca desempeñar, ser mejores de lo que fuimos. Se lo merece Campana y se lo merecen nuestras vecinas y vecinos". STELLA MARIS GIROLDI "Me pareció bien, lo hizo como es él, a su manera. Y no anunció ninguna obra, se limitó a decir que las íbamos a ver. Después estuvo muy bien al invitar al diálogo a la oposición. Porque tenemos que consensuar algunas cosas y no caer siempre en una pelea estéril que no conduce a nada. Si tenemos que hablar algo con él, se hablará. Y si es para beneficio de la comunidad, es doble beneficio porque le va a convenir también a él". OSCAR TRUJILLO "El único anuncio que hizo Abella en una oportunidad tan estratégicamente valorable como es el momento de su jura para un nuevo mandato como Intendente municipal con la presencia de funcionarios, del nuevo Concejo Deliberante, e incluso de muchos simpatizantes fue el nombramiento de un funcionario que viene de la Administración Nacional saliente: el nuevo Jefe de Gabinete. Una oportunidad que tiene el intendente para contarle a sus vecinos obras, proyectos, ideas y lineamientos de su gobierno se concentró solamente en una designación personal y un saludo a su hinchada. Una lástima. Así mismo, esta idea de que los concejales de la oposición no dialogamos con él -de hecho durante el mismo acto le dije que estábamos dispuestos a iniciar de inmediato el contacto para empezar a conversar y a discutir, sin duda, porque nuestro rol republicano es el de opositores y vamos a plantear nuestras posiciones no sólo desde el marco ideológico que nos contiene, sino también como representantes de todos los vecinos porque cuando nosotros pedimos información no lo hacemos solamente para informarnos como bloque. Nosotros no representamos sólo a un partido político, representamos a todos los vecinos de Campana. Fuimos elegidos en el mismo acto democrático en el que él fue consagrado intendente municipal. Eso merece un respeto institucional que, esperemos, a partir de ahora, y que los vecinos de Campana y no sólo los concejales tengamos toda la información que el análisis de un gobierno comunal amerita". MARCO COLELLA "El intendente invitó al diálogo pero chicaneando. Espero que realmente este año podamos llegar a tener un Concejo Deliberante en el que el diálogo tenga frutos para beneficio de los ciudadanos de Campana. Pero luego del discurso no puedo estar más sorprendido. Habló de diálogo, de consenso, y cita el uso del artículo 52 para chicanear a la oposición durante la jura. Creo que debería haber sido una jura donde se llame al diálogo y se lo milite realmente. El artículo 52 se utilizó, porque el que frenaba las ordenanzas del Concejo Deliberante fue el bloque de Cambiemos. El Intendente dijo que tiene su despacho abierto y su teléfono abierto. Lo he llamado en reiteradas ocasiones durante los últimos dos años y nunca me ha devuelto los mensajes ni me ha atendido las llamadas. Aun así, prefiero creerle y que estos cuatro años van a ser diferentes en ese sentido. Nosotros vamos a trabajar siempre para los vecinos de Campana y para eso nos eligió la gente: para colaborar y tratar de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, y ser la voz de ellos en el Concejo Deliberante".

Repercusiones y polémica tras el discurso de Abella

