La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/dic/2019 Sebastián Abella: "Uno siente esta renovación como una continuidad"







Tras jurar como jefe comunal, Abella diálogo con la prensa sobre sus impresiones para este segundo mandato, el nombramiento de Sabor como jefe de Gabinete, las obras proyectadas y la relación con la provincia. El intendente Sebastián Abella diálogo con la prensa local luego de jurar su segundo mandato consecutivo como máximo responsable político de los destinos de la ciudad de Campana. "Si bien el primer mandato dura cuatro años y hoy se terminaba, uno no se da cuenta que hoy es el último día del primero y el primero del segundo. Entonces, es natural que uno lo sienta como una continuidad, porque no paré de gestionar desde el 27 de octubre, resolviendo temas y proyectando la ciudad. Por eso lo tomo tan natural", expresó el jefe comunal. Abella se refirió a los cambios obligados en su Gabinete, desde la concejal Mariela Schvartz dejando su cargo en la jefatura hasta Javier Contreras (Hábitat) y Ernesto Meiraldi (Salud), quienes también asumieron bancas en el HCD. "Estoy tratando de armar el Gabinete y en estos días estará confeccionado en su totalidad. Estoy agradecido a Ezequiel Sabor que haya aceptado ser su jefe, lo que me genera una tranquilidad para terminar de armarlo", manifestó. Consultado sobre las obras proyectadas para este nuevo período, dijo que "todavía se está armando el Presupuesto 2020 con algunas modificaciones, lo que obviamente será un pilar para las obras municipales". En ese sentido, indicó además que el bloque de diputados de Juntos por el Cambio trabaja en un proyecto para liberar el Fondo de Infraestructura de Municipal (FIM), "lo que va a ser una seguramente una inyección de obras para Campana". Y se explayó sobre sus críticas a la oposición: "Los bloques opositores se pudieron de acuerdo en trabar y en generar más de 50 ordenanzas por artículo 52, algo que no tiene sentido. Quizás el Concejo Deliberante que termina pensó que con eso me generaba trabas y los vecinos nos han acompañado igual". "Creo que (muchos proyectos que estaban trabados) van a salir. Y vamos a ir por más proyectos que generen inversión y desarrollo", expresó. Por otra parte, y en alusión al regreso de Campana a la Legislatura bonaerense de la mano de la diputada Soledad Alonso, el intendente manifestó que puede llegar a ser una "herramienta" de diálogo con la Provincia. "Seguramente puede ser una posibilidad, ojalá se pueda trabajar en conjunto", dijo.



