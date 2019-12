La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/dic/2019 Dos muertos en un accidente en ruta Panamericana







Ocurrió a la altura del Km 69, mano a Capital Federal. Allí, un automóvil Volkswagen Suran se incrustó contra el semi-remolque de un camión que se encontraba detenido. Sus dos ocupantes perdieron la vida en el acto. . Un hombre y una mujer fallecieron ayer en un accidente ocurrido a la altura del Km 69 de la mano a Capital Federal de la ruta Panamericana. El hecho ocurrió pasadas las 19.00, cuando el VW Suran azul en el que viajaban estas dos personas se incrustó en el semi-remolque de un camión que se encontraba detenido a un costado de la autopista. El conductor del automóvil fue identificado como Sergio Gabriel Luna, de 34 años, domiciliado en la localidad de Pablo Nogués. En tanto, al cierre de esta edición todavía no había sido identificada su acompañante femenina. Ambos fallecieron en el acto por la magnitud del impacto. Más de la mitad del VW Suran (patente PDM 527) en el que viajaban terminó incrustado contra el semi-remolque del camión Volkswagen que se encontraba estacionado sobre la banquina a raíz de un desperfecto mecánico. Su conductor, Edgardo Horacio Hidalgo (47 años; oriundo de Berisso), aseguró haber señalizado la detención del camión y contó que escuchó "una explosión" cuando el auto impactó el semi. En el lugar se hicieron presentes personal y móviles de Gendarmería Nacional, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de Campana, SAME Campana, Defensa Civil Campana y de la empresa concesionaria de la autopista.

MÁS DE LA MITAD DEL VW SURAN TERMINÓ INCRUSTADO EN EL SEMI-REMOLQUE DEL CAMIÓN.



EL CONDUCTOR DEL AUTO TENÍA 34 AÑOS Y ERA VECINO DE LA LOCALIDAD DE PABLO NOGUES.

#Ahora una VW Surán se incrustó en el semi de un camión Volkswagen estacionado en la banquina #Panamericana Km 69 a Capital. Un hombre y una mujer fallecidos. CP zona 5, Bomberos , Gendarmería, SAME 2 pic.twitter.com/WPhyb9nizY — Daniel Trila (@dantrila) December 11, 2019

