Seis concejales se suman al bloque de JxC y algunos opinan sobre el nuevo desafío

P U B L I C



Luego de jurar el martes, cuatro de los ediles recién asumidos conversaron con La Auténtica Defensa sobre el discurso que inauguró el segundo mandato del Intendente Sebastián Abella y del compromiso que les toca de aquí en adelante. Las seis bancas que el bloque Juntos por el Cambio suma al Honorable Concejo Deliberante, otorga un posicionamiento mayoritario, además de la presidencia y vicepresidencia del cuerpo; un elemento clave a la hora de llevar adelante la tarea legislativa sin trabas al menos por los próximos dos años. Algunos de los protagonistas conversaron con La Auténtica Defensa e hicieron alusión al discurso del Intendente Abella al asumir este segundo mandato. MARIELA SCHVARTZ "El intendente demostró una vez más su compromiso por seguir profundizando la transformación de la ciudad que inició cuatro años atrás, que incluyeron innumerables obras y políticas públicas que permitieron elevar la calidad de vida de los vecinos y el crecimiento de Campana. Demostró que es un intendente abierto al diálogo y cercano a los vecinos. Destacó su vocación Por hacer y sobre todo le agradezco la confianza que me brindo al elegirme jefa de gabinete cómo para encabezar su lista de concejales. Hoy más que nunca confirmo mi compromiso y redoblo esfuerzos para seguir caminando junto a nuestro Intendente, con la firme convicción, que entre todos, haremos de Campana, una ciudad mejor". LUIS GÓMEZ "Fue un discurso muy emotivo y positivo, en el que demostró que sigue trabajando con el mismo compromiso que desde el primer día. A pesar de todo lo que pasó en el HCD en el último tiempo, demostró que es un Intendente que está dispuesto a consensuar y dialogar con la oposición. En los próximos dos años tendremos la mayoría en el Concejo Deliberante, lo que permitirá facilitar y agilizar los proyectos de ordenanzas que envíe el Departamento Ejecutivo, sin palos en la rueda, como nos tenía acostumbrado la oposición. Será un año en el que se presentarán importantes proyectos en materia de salud, obras públicas, seguridad y medio ambiente. Desde Juntos por el Cambio somos un bloque muy unido, orgánico y muy bien conformado, con concejales como Romina Buzzini, Romina Vulich, Mariela Schvartz, Ernesto Meiraldi y Javier Contreras que cumplieron roles en el Departamento Ejecutivo que conjuga con el legislativo, permitiendo que se presentes proyectos viables. KARINA SALA "El discurso del Intendente no hizo más que mostrar su esencia. Podría haber repasado una innumerable cantidad de obras o hechos de gestión y lo sintetizó diciendo: "Transformamos Campana". También prefirió agradecer, demostrando una vez más su sencillez, y su cercanía con los integrantes de su equipo, con los militantes, y con los vecinos. Sólo prometió una gestión basada en el compromiso y el trabajo arduo. Desde lo personal, agradezco que haya destacado mi compromiso militante. Porque la manera en que concibo la política es trabajar por y para el vecino con la pasión que siempre me enseñó mi padre. El rol que hoy ocupo es una gran responsabilidad y privilegio que me otorgaron los vecinos de Campana. Sólo puedo decir que voy a seguir trabajando y dando lo mejor de mí como lo hice hasta ahora, siendo fiel a mis principios y convicciones". MARINA CASARETTO "Muy fiel a su estilo, descontracturado pero preciso, supo marcar cuáles son los lineamientos para el 2020, cómo quiere que trabajemos. Pudo mostrarle a la oposición que siempre fue un intendente de puertas abiertas, para recibir a la oposición o a cualquier concejal con ideas y con aportes. Nunca sucedió, pero siempre estuvo dispuesto. Además, en su discurso mostró futuro, continuar con el crecimiento de la ciudad, y creo que no le faltó nada. Porque no hacía falta detallar ni aclarar todo lo que se ha hecho. Los vecinos lo saben: lo que está hecho, lo disfrutan. Y saben que va a trabajar para lograr lo que falta por hacer".

Seis concejales se suman al bloque de JxC y algunos opinan sobre el nuevo desafío

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar