Colectivo embiste camioneta

Un colectivo del Servicio Penitenciario embistió por detrás a una camioneta que había aminorado su marcha para observar un accidente en ruta Panamericana. Un colectivo que había partido desde el Complejo Penitenciario Campana transportando 5 detenidos de alta peligrosidad hasta La Plata embistió por detrás a una camioneta Amarok que había aminorado su marcha para observar la escena de un fatal accidente que tuvo lugar en la tarde de ayer y relatamos en nota aparte. Se trataba de un matrimonio quienes no sufrieron mayores lesiones tras el impacto, pero aun así la mujer fue asistida por el SAME en el lugar y se descartó la posibilidad de trasladarla hasta el Hospital San José. Luego de intercambiar la documentación correspondiente, tanto el colectivo del Servicio Penitenciario como la pareja de la Amarok continuaron con su viaje.

El colectivo tenía por destino La Plata, y transportaba a 5 delincuentes peligrosos.

#Dato por curiosos los chocan de atrás, En #Panamericana Km 69 a Capital, la Amarok redujo la velocidad, impacta un colectivo del SPB que trasladaba 5 presos de alta peligrosidad de #Campana a La Plata, matrimonio de la Pick Up asistidos por SAME en el lugar, , , DC pic.twitter.com/iDcXDLmID6 — Daniel Trila (@dantrila) December 12, 2019

