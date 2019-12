La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/dic/2019 Asumió Axel Kicillof y anunció que dejará sin efecto el aumento de tarifas eléctricas







El ex ministro de Economía juró en la Legislatura bonaerense. María Eugenia Vidal le entregó los atributos. Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron presentes, al igual que muchos intendentes. Axel Kicillof asumió ayer como gobernador bonaerense ante la mirada y el apoyo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quienes se acercaron hasta la Legislatura provincial ubicada en la ciudad de La Plata, y entre otras definiciones anunció que dejará sin efecto la suba de tarifas de energía eléctrica que había autorizado la administración saliente. El referente del Frente de Todos recibió la banda y el bastón de manos de la ya exmandataria provincial María Eugenia Vidal, que terminó su mandato el pasado martes y fue sucedida de manera interina por Teresa García. Además del binomio presidencial, también se pudo ver en el Palacio Legislativo a una gran cantidad de intendentes, como los de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Hurlingham, Juan Zabaleta; así como también dirigentes sindicales de la talla de los secretarios generales de la CGT Héctor Daer; y del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano. El acto, envuelto de un clima de euforia peronista, se retrasó casi una hora y media para aguardar la llegada en helicóptero de Fernández, quien tuvo un compromiso de agenda por la mañana. Asimismo, Vidal no fue objeto de abucheos y se despidió en un marco de respeto mutuo. Tras los pasos protocolares, el flamante mandatario pronunció un largo discurso en el puso especial énfasis en el panorama económico que recibe y el perfil que tendrá su gestión para revertir el complejo cuadro de situación. . "No alcanzan para cumplir con lo básico de los próximos 30 días. El monto no es suficiente. Hay, de manera inmediata, una dificultad vinculada a la cuestión financiera de la Provincia", planteó el mandatario provincial, que dijo que Vidal indicó que estaban garantizados 25.000 millones de pesos cuando se precisarían 40.000 de caja. En su discurso de asunción, el economista señaló que en el final de la gestión de Cambiemos "se frenó el pago a proveedores", por lo que tendrá que hacer frente a una gran cantidad de reclamos. Kicillof subrayó que "la mejor política para terminar con la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad es dar trabajo" y pidió "embarrarse" para "proteger al tejido productivo".



