Efemérides del día de la fecha: 12 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 72/138 en el año 2017, este día tiene el propósito de incrementar la concienciación sobre la necesidad e importancia de contar con sistemas de salud universales a la vez que insta a los Estados miembros a brindar atención médica de calidad y asequible a todas las personas. La cobertura sanitaria universal es aquella que abarca a todas las personas en lo que respecta a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos sin que éstas incurran en gastos que no puedan costear; esto no significa que todas las intervenciones sanitarias sean gratuitas, ya que, es imposible para los Estados sostener un sistema de salud así. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del mundo 100 millones de personas se encuentran en la pobreza extrema por tener que pagar los servicios de salud; y cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso integral a los servicios sanitarios básicos. En nuestro país el acceso a la salud es público, universal y gratuito, no obstante, la disparidad en la inversión, capacidades y desarrollo de las distintas jurisdicciones propician la inequidad. NICOLINO LOCCHE SE CONSAGRA CAMPEÓN MUNDIAL Ocurrió en el año 1968, en el estadio Kuramae Sumo de Tokio frente a Paul Takeshi Fuji, el hawaiano de origen japonés defendía su título de un hábil argentino apodado "El Intocable"; carismático y letal, el mendocino se había ganado ese apodo por su destreza y picardía con la que esquivaba y enloquecía a sus rivales. Con la certeza de que su retorno al país sería como campeón, Nicolino se acercó al célebre locutor "Cacho" Fontana, enviado para cubrir la pelea por LS5 Radio Rivadavia, y le rompió las hojas que aludían a su derrota con la justificación de que no iban a ser necesarias; asimismo, una hora antes de la pelea se dio el lujo dormir en su vestuario: "subí al ring con una fe inmensa y con una preparación física como nunca tuve." Desconociendo lo que se aproximaba Fuji inició el combate con golpes rápidos y potentes que con total naturalidad fueron esquivados por Locche que pacientemente estudiaba los movimientos de su rival; en vano lo acorraló contra las cuerdas tratando de atinarle un golpe pues el sudamericano se le escurrió en todo momento dejando que sus puños revotaran en el aire. Pero no solo se limitó a bloquear, Locche aprovechó cada oportunidad para atestarlo con golpes inesperados y efectivos. Fuji quedó tan destrozado física y psicológicamente que al momento de iniciar el décimo round se quedó en su rincón y se negó a salir, dándole el título de campeón mundial de la categoría Welters Juniors a "El Intocable": "Fuji me venía justo a mi juego. Cierro los ojos y me acuerdo de su cara. ¡Pobrecito, como se la dejé! Creo que le pegué hasta debajo de la lengua." Defendió su título en seis ocasiones ante Manuel Jack Hernández, Carlos Hernández, Joao Henrique, Adolph Pruitt, Antonio Cervantes y Domingo Barrera Corpas hasta que en el año 1972 el panameño Alfonso Frazer se lo arrebató. MICK JAGGER ES NOMBRADO CABALLERO Un día como hoy en el año 2003, Mick Jagger era nombrado Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham. Propuesto por el primer ministro británico, Tony Blair, y aprobado por la Reina Isabel II, el cantante fue nombrado por el heredero al trono, el príncipe Carlos, con un leve toque de su espada sobre sus hombros. Sin respetar el protocolo y fiel a su estilo rockero apareció con una chaqueta de cuero acompañado por su padre Joe Jagger y sus hijas Karis y Elizabeth Jagger: "es muy agradable recibir este honor siempre y cuando uno no se lo tome demasiado en serio." El título de Caballero es otorgado por la Realeza a aquellos ciudadanos ilustres que contribuyeron significativamente al país, en el caso de Jagger se le reconocen sus "méritos en la música".

