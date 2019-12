La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/dic/2019 Semanario del Pescador:

Semana de bajante y con bajo rendimiento

Por Luis María Bruno







Listo para una nueva jornada de pesca. En esta oportunidad, en solitario ya que por ser día de semana no encontré quien estuviera disponible para acompañarme, salí de nuestra localidad no muy temprano por ruta provincial Nº6 ex ruta 12 hasta la vecina localidad de Zárate. Como es habitual, a metros del peaje Zárate Brazo Largo me proveí de unas buenas porciones de carnadas en la estación del Pescado, continuando mi viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación. Ya con todos los elementos de pesca y filmación a bordo, salí aguas abajo del gran Paraná Guazú en un día con una bajante más que importante y el agua con mucho barro en suspensión color chocolate como comúnmente le decimos. Mi navegación me demandó unos quince minutos hasta las inmediaciones de la boya 167 en donde el viento Sur soplaba con ráfagas más que importantes en este día y no fue de lo más sencillo la maniobra de fondeo en unos 13 metros de profundidad. Una vez fondeado, preparé unos cuantos equipos para intentar con distintas carnadas ya que tenía a bordo lombrices, masa, maíz fermentado, filet de boga, morenas, anguilas y salamín. Las respuestas y capturas se dieron al solo tocar los plomos el agua, en esta ocasión con excelentes portes de porteñitos. En los otros equipos si bien tenía respuestas de piques las carnadas salían todas mutiladas, lo que me estaba dando la señal de especies predadoras en la zona las que no eran tarariras ni dorados, sino que al darse la captura de una de ellas pude confirmar mi teoría "Palometas" y de las grandes. Entre los descarnadores de esta jornada se sumaron las marietas, en cuanto a los porteñitos nunca dejaron de picar y de darse hasta dobletes en los anzuelos pero si dejaba la caña dormir un poco en el agua realmente sacaba en ocasiones únicamente las cabezas de estos, todavía boqueando en los anzuelos, cuando no directamente me quedaban las brazoladas sin anzuelos. La jornada continuó con una movida al reparo del viento y en aguas más profundas como para cambiar el pesquero, pero de todas maneras, las especies que se seguían dando eran porteñitos, palometas y marietas. Decidí navegar y realizar un último intento dentro del Pasaje Talavera al cual me dirigí a reacondicionar los equipos y carnadas y aquí realicé nuevos intentos. Los piques y capturas dentro del Talavera siguieron siendo calcados lo que venía sacando en el Guazú, por lo que resolví dar por concluida esta jornada ya que carnada que caía al agua a los pocos segundos eran atacadas por palometas y marietas no dejándolas trabajar como corresponde. Si bien se dieron una importante cantidad de porteñitos reitero que ni bien se prenden de los anzuelos al igual que algunos bagres amarillos hay que sacarlos de inmediato del agua. En nuestro programa televisivo Nº805 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Grandes cardúmenes de porteñitos por el Guazú es lo más destacado de la semana.



