SIGUE GALLARDO El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó que seguirá en su cargo en el 2020: "El 2 de enero voy a estar acá, voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River", explicó el Muñeco, quien además informó que todavía no definió dónde será la pretemporada, aunque todo indica que se realizaría en el predio que el Millonario posee en Ezeiza. ARSENAL VS COLÓN Por un partido pendiente de la 13ª fecha del campeonato de la Superliga, Arsenal recibirá hoy en Sarandí a Colón de Santa Fe desde las 21.00 horas. En caso de ganar, el equipo dirigido por Sergio "Huevo" Rondina igualará a River Plate en la 5ª posición con 27 unidades. Por su parte, Colón (16 puntos) busca despegarse del lote de conjuntos que se encuentra en la zona baja de la tabla. CHAMPIONS LEAGUE Ayer, en el cierre de la primera fase, se definieron cuatro zonas: -Grupo A: Paris Saint Germain goleó 5-0 al Galatasary como local con un tanto de Mauro Icardi, mientras que Real Madrid superó 3-1 a domicilio al Brujas de Bélgica. El PSG y el Real ya estaban clasificados a Octavos de Final. -Grupo B: Bayern Munich le ganó 3-1 al Tottenham y terminó de manera perfecta la primera fase (18 puntos). El conjunto inglés también avanzó a la próxima ronda. En tanto, Olympiakos venció 1-0 al Estrella Roja y terminó 3º. -Grupo C: Manchester City goleó 4-1 como visitante al Dinamo Zagreb y lo dejó sin chances, situación que fue aprovechada por Atalanta, que le ganó 3-0 al Shakhtar en Ucrania y se clasificó también a los Octavos de Final. -Grupo D: Con un gol de Gonzalo Higuaín, Juventus le ganó 2-0 a Bayern Lerverkusen en Alemania y cerró invicto la primera fase. Mientras que Atlético Madrid aseguró su pase a Octavos al vencer 2-0 como local al Lokomotiv Moscú. El martes habían quedado confirmados los restantes ocho equipos que conformarán el cuadro de Octavos de Final: Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia y Chelsea. MUNDIAL DE CLUBES Al Sadd de Qatar venció ayer 3-1 al Hienghene de Nueva Caledonia y se convirtió en rival de Monterrey de México para los Cuartos de Final de este certamen que tiene al Liverpool y Flamengo como máximos candidatos (ambos esperan rivales en semifinales).

