Accidentes, una señal de stop a la conciencia

Tras un accidente, es frecuente que nos salten preguntas como: ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué estas consecuencias? Partimos de cuatro premisas fundamentales: - Nada sucede por azar - La realidad es un espejo de lo que sucede en nuestro interior - Cualquier acontecimiento viene a enseñarnos algo - Todo es para bien ¿Qué entendemos por accidente? Entendemos como accidente un suceso no previsto, algo fortuito producto de la mala suerte. Pero lo cierto es que un accidente es muy similar a una enfermedad, un medio que nuestro "maestro o Dios interior" utiliza para comunicarse cuando mantenemos el resto de los canales alternativos desconectados. No creo que nadie busque los accidentes de forma premeditada. Es cierto que no buscamos los accidentes, como tampoco buscamos las enfermedades; sin embargo, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en aquello que nos sucede. Parece ser, según dicen las personas con mucha conciencia, que todo lo que nos ocurre tiene mucho que ver con nosotros. ¿En qué momentos de nuestras vidas puede ocurrirnos un accidente? Un accidente puede producirse cuando una persona se siente culpable, se acusa de algo que ha pensado o ha hecho. Es como un autocastigo, inconsciente, para neutralizar la culpabilidad. El castigo del "super yo" que diría Freud. También en momentos de desánimo cuando buscamos captar la atención de nuestro entorno. Los niños se dan cuenta de que cuando se accidentan, toda la familia le presta más atención. Es una típica reacción histérica que se repite: una persona se accidenta en los momentos en los que otro miembro de la familia tiene un hijo, enferma o logra lo que perseguía. Hay accidentes en los que somos agredidos…simplemente porque pasábamos por allí en el momento inadecuado. El tema de la agresividad descontrolada también tiene mucho que ver con los accidentes. Si creemos que la violencia solucionará nuestros problemas, actuamos como un imán que atrae la agresividad hacia nosotros. ¿Qué podemos aprender de cualquier accidente? En todos los casos de accidentes: de tráfico, domésticos, laborales, etc. lo primero que debemos buscar es el mensaje que nos transmite, para solucionarlo de manera consciente y evitar su repetición. El accidente es como una señal que nos obliga a mirar en nuestro interior. Fuente: 8300 web



