La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Paolo Rocca: "Nuestras empresas con vocación industrial son un factor de movilidad social"







El CEO de Tenaris renovó su confianza en el desarrollo de la industria nacional como salida a la crisis. Junto al flamante ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, el empresario cerró el 18º Seminario Propyme. Reconoció tener "muchísima expectativa" con el cambio de gobierno. El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, coincidieron en ponderar a la industria y su cadena de valor como sectores esenciales para la recuperación económica del país. Sin adelantar medidas concretas, el flamante funcionario de la administración Fernández señaló que Argentina ha sufrido las consecuencias de una política "muy adversa" y que es necesario "salir de la lógica del ajuste" si se quiere retomar la senda de crecimiento Rocca y Kulfas protagonizaron el cierre del 18º Seminario Propymes, programa del Grupo Techint que busca promover el fortalecimiento de sus pequeñas y medianas empresas clientes y proveedoras. La presencia del ministro trascendió apenas 24 horas antes y él mismo, en reiteradas oportunidades, se encargó de recordar que llevaba apenas dos días en el cargo. "Tengo muchísima expectativa de lo que puede venir, del cambio de gobierno", aseguró Rocca, quien señaló que a pesar de "un año difícil" como el que finaliza confía en que "hay oportunidades de retomar una senda de desarrollo industrial". "Nuestras empresas con vocación industrial son un factor de movilidad social, a través del empleo y la formación. El empleo industrial es una atracción para el país", subrayó el CEO de Tenaris. Y destacó su sintonía con las prioridades de la nueva gestión. "Se que hay una vocación industrial profunda en lo que usted piensa", le expresó a Kulfas. "Todos vamos a colaborar y trabajar para que esta nueva administración con vocación industrial pueda crear las condiciones de confianza para que las pymes y las industrias retomen una senda de inversión y de crecimiento. Vamos a ser todo lo posible para que el gobierno tenga éxito, porque de eso depende que la Argentina y todos nosotros tengamos éxito", aseguró. Las políticas que adoptará Desarrollo Productivo articularon las preguntas que recibió el flamante ministro por parte de empresarios pymes presentes ayer en Propymes. Sin embargo, Kulfas optó por no adelantar medidas concretas y trazó apenas líneas de acción generales. Eso sí: cuestionó la herencia e ilustró con números lo profundo de la crisis. "Estamos una economía que ha sufrido las consecuencias de una política económica, monetaria y fiscal muy adversa", advirtió Kulfas. Sostuvo entones que es "fundamental salir de la lógica del ajuste que solo conduce a mas recesión y más achicamiento del aparato productivo, y salir de este modelo que ha privilegiado la especulación financiera por encima de la producción, el trabajo nacional, el mercado interno y el desarrollo de las capacidades exportadoras". El ministro indicó que en los últimos años Argentina perdió 155 mil puestos de trabajos industriales formales, cerca del 13 por ciento del total; y lamentó el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como "el corazón productivo del país". Por el contrario, puso su esperanza en el crecimiento de proyectos como Vaca Muerta, "con impacto en toda la Argentina", y en la implementación de políticas que permitan "restablecer las condiciones de confianza para recuperar la inversión y el empleo, en un marco macroeconómico adecuado". Para eso, afirmó, trabajará de manera articulada con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Ministerio de Agroindustria. Kulfas manifestó ante el auditorio de Propymes que el objetivo de fondo será superar "el problema de la restricción externa" cuya salida "no es endeudarse de manera irresponsable ni dilapidar recursos, sino tener una estrategia exportadora que permita generar dólares genuinos y sobre todas las cosas con esta mirada de cadena de valor, algo que es fundamental". "Debemos generar nuevos flujos de divisas que permitan pagar los compromisos externos y tener la capacidad de crecer sin entrar en estos tradicionales cuellos de botella en los que la Argentina se queda sin dólares y entonces ve limitada su capacidad de crecimiento", explicó. Pero aclaró que la industrialización no puede ser desordenada, sino que debe practicarse una "sustitución dinámica de importaciones" que esté atenta a los desafíos y las necesidades de la industria en un contexto cambiante y competitivo como el actual.

"Todos vamos a colaborar y trabajar para que esta nueva administración con vocación industrial pueda crear las condiciones de confianza para que las pymes y las industrias retomen una senda de inversión y de crecimiento" dijo el Presidente y CEO de Techint.





"Debemos generar nuevos flujos de divisas que permitan pagar los compromisos externos y tener la capacidad de crecer", dijo Kulfas. VIDEO DEL EVENTO: #:YOUTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=NmWZfndp4Y0#:



Paolo Rocca: "Nuestras empresas con vocación industrial son un factor de movilidad social"

