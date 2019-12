La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Venía por Balbín y se le cruza un auto







La mujer no alcanzó a frenar su moto he impactó contra el guardabarros trasero. La trasladaron al Hospital. El accidente tuvo lugar en horas del mediodía de ayer, sobre la Av. Balbín y Rawson. Según testigos consultados en el lugar, la mujer de alrededor de 30 años transitaba sobre la avenida en dirección a Ruta 6, cuando acercándose a la intersección de Rawson inicia el cruce un Renault 11 de 5 puertas conducido por un hombre mayor. La mujer no alcanzó a frenar su Gilera Smash, y terminó impactando contra el guardabarros trasero izquierdo del vehículo, para luego caer sobre el asfalto junto a su rodado. Aparentemente, la accidentada no sufrió lesiones de gravedad pero aun así fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. Intervino Comando Patrulla Campana, Zona 4 y se solicitó apoyo a Tránsito Municipal para verificar la aptitud del auto para circular.

#Ahora choque de moto y auto. Una Gilera 110 Smash circulaba por Av. Balbín sentido a Ruta 6 mientras que un Renault 11 cruzó en Rawson sin darle tiempo a frenar. La mujer que conducía la moto con golpes varios fue traslada por SAME. Comando zona 4 solicitó documentaciónes. pic.twitter.com/jnhTSHqhBQ — Daniel Trila (@dantrila) December 12, 2019

