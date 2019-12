La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 13 de diciembre:

Hoy se celebra el Día del Petróleo en la República Argentina, en conmemoración del descubrimiento en Comodoro Rivadavia en el año 1907. En 1907, el uso del petróleo era mínimo en la Argentina, pero ya comenzaba a comprenderse su valor estratégico y a avizorarse su desarrollo futuro. Posteriormente, el general Enrique Mosconi fue quien mejor entendió los nuevos escenarios que abría el petróleo a nivel global e impulsó en 1922 la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera nacional integrada verticalmente dedicada a la explotación, el refino y la comercialización. Actualmente, el petróleo es un recurso fundamental de las sociedades y resulta imprescindible para la dinámica de nuestra civilización. Participa con más del 30% en la matriz energética mundial, pero lo más significativo es que el 95% del transporte se mueve con derivados de este hidrocarburo. El gas, por su parte, ocupa el segundo lugar en el ranking, superando el 20%, y su disponibilidad es fundamental para la industria, los hogares y la generación eléctrica. En la Argentina, la matriz energética está conformada por el 51% de gas y el 35% de petróleo, por lo que resulta fundamental la explotación de estos recursos para sostener nuestro desarrollo económico y social y también como equilibrio de nuestra balanza comercial. Además, el petróleo y el gas sirven como materia prima para una gran cantidad de productos de uso cotidiano sin los cuales nuestra forma de vida actual sería impensable: plásticos, medicamentos, fertilizantes, pinturas, elementos de limpieza e higiene, fibras textiles, etc. En la actualidad, la Argentina a través del yacimiento Vaca Muerta tiene una nueva gran oportunidad para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta es considerado el segundo yacimiento en importancia mundial de gas, y cuarto en relación con el petróleo. Ese gran potencial nos abre un nuevo escenario para lograr el autoabastecimiento y consolidar la soberanía energética que nos garantice un crecimiento sustentable.

