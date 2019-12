La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Más repercusiones sobre el discurso de Abella







La cita al artículo 52 del reglamento del HCD, la invitación al diálogo, y la falta de una descripción de la gestión son los ejes principales de las críticas de los opositores. Identificación y alineamiento de parte de los oficialistas. "Creo que quedó de manifiesto que el Intendente es un hombre de acción más que de palabras", señaló Romina Buzzini. En nuestra edición de ayer, dimos cuenta de las impresiones de los cuatro concejales del Frente de Todos que asumieron el lunes sobre el discurso de Abella. En nota aparte, también publicamos las opiniones de cuatro concejales de la extensa bancada oficialista que juraron ese día. Hoy completamos la serie con el resto de los ediles que accedieron a la consulta de La Auténtica Defensa. JOSÉ INSAUSTI (PJ – FRENTE DE TODOS) "Lo que sentí al escuchar a Abella, más que nada, es como que sigue fomentando la grieta cuando se refiere a "un grupo de concejales opositores", hablando del artículo 52, y dando a entender que nosotros le pusimos palos en la rueda. Es el discurso que vienen repitiendo hace varios meses. Él no aclara que usamos el artículo 52 para impulsar ordenanzas que quedaban en archivo y que no se podían sacar adelante porque no teníamos mayoría para poder votarlas en las comisiones. Y lo cierto es que hablamos de ordenanzas pensadas en beneficio de las y los trabajadores, y de los vecinos y vecinas de Campana en general. Nunca fueron ordenanzas para ajustar el presupuesto, o para ponerle palos en la rueda al Intendente. Al contrario, creo que si se hubiesen llevado adelante, hubiese sido mejor el balance de la gestión para él. Pero, sabemos que a veces en la política, y más teniendo en cuenta cómo se venía trabajando, desde el oficialismo se fomentaba la grieta más que pensar en beneficiar al vecino. También me cayó mal el nombramiento de Sabor como Jefe de Gabinete, alguien que fue Viceministro de Trabajo de la Nación, sabiendo la política que quiso llevar adelante desde esa función, que se evidenció en una permanente traba a los reclamos de los trabajadores. Un verdadero cachetazo a los trabajadores en una ciudad industrializada como la nuestra. Finalmente, fue demasiado sintético en cuanto sus propuestas a futuro. Estaba renovando un mandato y no mencionó ningún proyecto concreto. Imagino que los vecinos estaban más pendientes de escuchar algo al respecto, y no tanto qué puede pasar con un grupo de concejales que, encima, somos minoría. Después, y dada la fecha, es lamentable saber que en la ciudad hay 5000 compañeros despedidos y que no tendrán ni un pan dulce sobre la mesa y poder brindar con sus familias. Se podría tomar alguna medida en como ayudar a estas familias, y tampoco se anunció nada por el estilo. También espero, claro, que se pueda dar el diálogo con los concejales oficialistas, y con el intendente; y que Axel, desde la gobernación logre poner a la provincia nuevamente en marcha y se vuelva a reactivar la industria en Campana".

JOSÉ INSAUSTI (PJ – FRENTE DE TODOS) ROMINA CARRIZO (PJ – FRENTE DE TODOS) "Respecto al discurso de apertura de su nuevo mandato esperaba no solo un breve repaso de sus logros de gestión sino también las metas y objetivos en que se focalizará en esta nueva etapa teniendo en cuenta la difícil situación que están atravesando muchos vecinos, nada se dijo del funcionamiento de la ordenanza que declara la emergencia alimentaria, de generar herramientas locales para estimular el crecimiento del trabajo en obras, comercios y PyMEs, fundamentalmente para conocimiento y transparencia de su labor política respecto a la ciudadanía. Es de buen criterio para quienes ejercemos la función pública como un servicio a la comunidad, estar al lado de las principales preocupaciones de las familias, también resulta atinado realizar un balance con los puntos positivos y aquellos en los que no profundizó y desearía hacerlo no como signo de debilidad sino como fortaleza de escucha y actitud de mejora constante; pero lamentablemente primó la soberbia y la falta absoluta de humildad y empatía".

ROMINA CARRIZO (PJ – FRENTE DE TODOS) AXEL CANTLON (UV MÁS CAMPANA) "Primero quiero felicitar al Intendente por esta nueva gestión que tiene por delante, deseándole todo lo mejor para estos 4 años porque si le va bien a él, seguramente le va ir bien a todos los campanenses. También, lo que tengo para decir, es que este triunfo saca a la luz del manejo de la gestión municipal donde pone a su ex mujer como presidente del Concejo Deliberante y felicita y agradece a su cuñado por la ayuda, la gestión, la colaboración. Y además, nombra a funcionarios porteños, cercanos al macrismo en el gobierno de nuestra ciudad. Es decir, tal vez la ratificación que tuvo en las urnas le dio la seguridad suficiente para mostrar públicamente la verdad de lo que es el gobierno de Campana, algo que veníamos diciendo desde el primer día porque era lo que nos venían diciendo a nosotros, la necesidad de alinearse al gobierno macrista por decirlo de alguna manera, y nunca se planteó la posibilidad de hacer un gobierno municipal con dirigentes locales de lo que era Cambiemos en el año 2015. En el discurso de Abella quedó plasmado claramente que todas las fuerzas que manejan el gobierno municipal son del PRO y fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires".

AXEL CANTLON (UV MÁS CAMPANA) ROSA FUNES (UV CALIXTO DELLEPIANE) "En relación al discurso del señor Intendente, me pareció muy importante que él quiera participar para que se comuniquen y hagan llegar sus proyectos y sus pareceres. Además, me pareció válido lo que dijo la presidenta del Concejo en cuanto a la participación de todos los bloques, a la apertura, a escuchar. Con lo cual creo que esta modalidad que promueve la señora presidenta para el Concejo Deliberante, va a ser una vía suficiente para que el señor Intendente tome conocimiento de todas estas propuestas, preservando, además, los mecanismos del Consejo Deliberante que, desde luego, conforma el gobierno municipal junto al Departamento Ejecutivo. En lo demás, me hubiese gustado que esas 5 hojas a las cuales aludió el señor Intendente las hubiese podido transmitir, digo, leer su contenido, porque yo estaba muy atenta para escucharlo".

ROSA FUNES (UV CALIXTO DELLEPIANE) JAVIER CONTRERAS (JUNTOS POR EL CAMBIO) "Creo que el discurso del Intendente fue una clara invitación al consenso a los concejales de la oposición en particular y desde ahí trabajar para todos los vecinos de nuestra ciudad. Podría haber preparado una extensa descripción de la cantidad de obras que se hicieron, pero prefirió poner el foco en invitarnos a trabajar desde ese lugar".

JAVIER CONTRERAS (JUNTOS POR EL CAMBIO) ROMINA BUZZINI (JUNTOS POR EL CAMBIO) "Creo que quedó de manifiesto que el Intendente es un hombre de acción más que de palabras, que ratificó todas las obras que se habían hecho, poniendo de manifiesto que no hacía falta describirlas porque todos los vecinos disfrutábamos de eso, y que en estos próximos 4 años piensa seguir trabajando en igual sentido. Creo que nuestro rol desde el Concejo es acompañar una vez más y brindarle al Ejecutivo todas las herramientas posibles para que aquellos proyectos que le hacen bien a Campana, a su desarrollo y a su crecimiento puedan salir, sean sustentados y defendidos como corresponde. Sin duda, nuestra labor es de acompañamiento".

ROMINA BUZZINI (JUNTOS POR EL CAMBIO) ERNESTO MEIRALDI (JUNTOS POR EL CAMBIO) "En primer lugar, quiero agradecer la confianza del intendente Sebastián Abella, proponiéndome un nuevo lugar para acompañar al vecino. Luego, destacar que trabajaré con el mismo compromiso que él lo hace. Nos une el deseo de ver progresar a nuestra ciudad. La vocación de servicio que ambos tenemos, sin dudas nos permitirá seguir trabajando para transformar la ciudad".

ERNESTO MEIRALDI (JUNTOS POR EL CAMBIO) CHRISTIAN AMAYA (JUNTOS POR EL CAMBIO) "El Intendente eligió una vez más dejar de lado las palabras y los discursos largos, y mostrar los hechos concretos de la transformación que ha realizado en la ciudad y que va a seguir desarrollando en los próximos cuatro años. Estoy orgulloso de acompañarlo y de ver todo los días como escucha y está cerca de cada vecino que lo requiere".

CHRISTIAN AMAYA (JUNTOS POR EL CAMBIO) ROMINA VULICH (JUNTOS POR EL CAMBIO) "El Intendente Abella aún tiene grandes cosas que hacer por esta ciudad, sin duda los vecinos volvieron a confiar en él porque vieron los avances y las mejoras de Campana en estos últimos cuatro años. Aquí estoy dispuesta a acompañar ese crecimiento. En lo personal, este es un gran desafío y agradezco que los vecinos me hayan elegido para que sea su voz en este Concejo Deliberante".

ROMINA VULICH (JUNTOS POR EL CAMBIO) DIEGO LIS (JUNTOS POR EL CAMBIO) "Estoy seguro que Sebastián junto a todo su gabinete y concejales, va a poder seguir transformando nuestra ciudad y convertirla en una de las mejores de la provincia. Me pone feliz de ser parte de este gran equipo que llegó para elevar la calidad de vida de todos los campanenses".

DIEGO LIS (JUNTOS POR EL CAMBIO)

