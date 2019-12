La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Correo de Lectores:

Obra social con muchos problemas

Por Cristina Colombo







Sr. Director de La Auténtica Defensa: Solicito a Ud. tenga en consideración publicar esta nota en Correo de lectores o donde lo crea conveniente. Que IOMA es una obra social con muchos problemas no es secreto para nadie. Menos para sus afiliados, ya que sufrimos sus contradicciones burocráticas y hasta médicas cuando ponen en duda diagnósticos y prácticas médicas, provenientes de profesionales prestigiosos, con argumentos, insisto, burocráticos y hasta distractores, que ponen en riesgo la salud de sus afiliados. IOMA es un ente autárquico, o sea según definición del diccionario de la RAE, "entidad descentralizada de derecho administrativo con personalidad jurídica, creada para una función de interés común, con cierta libertad e independencia, con sus propios recursos y con capacidad para nombrar y remover empleados". En este caso los recursos son los provistos por TODOS los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires, (administrativos, docentes, judiciales, seguridad, servicio doméstico, planes sociales) compulsivamente, o sea jamás IOMA deja de cobrarlos, más los socios adherentes IOMA tiene, hasta donde sé, representantes de los gremios, que participan de las reuniones ejecutivas, pero desconocemos, los afiliados, si tienen voz y voto, en las mismas. En este período de transición de mando, finalizado ayer en nación y hoy en provincia, se sucedieron cortes y limitaciones en las prestaciones, aclaro, de por si todas sensibles, ya que hablamos de pacientes, pero retomo, en las prestaciones del llamado plan MEPPES, que incluye todas las enfermedades más graves (oncológicas, autoinmunes, cardiológicas, diabetes y muchos más) y sus medicamentos e insumos, por cierto, los más costosos. Ningún medio escrito y/o tv de aire y de cable, se hizo cargo de atender esta situación y fueron nuevamente las redes las que viralizaron la situación y la desesperación de pacientes y familiares de los mismos, por esta ausencia de atención y de explicación. Viejo hábito de IOMA, en todas sus delegaciones, de no informar con exactitud qué es lo que sucede. ¡¡¡Hablamos de vidas humanas!!! Y todo se reduce a un "ni o un so". La desorientación es total, correr de un lado a otro, buscando una respuesta, llamar a todas las oficinas de la Provincia a ver si alguna tiene una respuesta. No. Es más, a este pavoroso silencio y confusión, sumamos algo más: los sistemas operativos no funcionan, se "caen" permanentemente. No pueden bajar, ni subir trámites que llevan la vida y/o salud de los afiliados On line. Aquí, específicamente, en nuestra ciudad, se inauguraron unas modernas oficinas, luminosas, muy bien pintadas, pero EL SISTEMA NO FUNCIONA O FUNCIONA DE A RATOS. La fachada más importante que la base operativa, o sea, una Internet que funcione. Es que fue anunciado con gran bombo por IOMA, que se agilizaban los trámites, achicando el "papelerío" tan odioso, por trámites On line. Pero, díganme Uds. lectores, afiliados, gente de Campana, si esto no es un juego macabro. No a los cientos de papeles y no a un sistema operativo funcionando correctamente. Siempre tuve una relación fluida y comprometida con las empleadas de IOMA Campana y IOMA Más Cerca, hace 25 años que mi hijo tiene una de esas enfermedades complicadas lo conocen, me conocen, pero esta situación excede todo, uno no tiene con quien descargarse y lo hace con quien tiene más cerca, y eso no es justo para nadie. ¿Quién se encarga de que Internet funcione en cada delegación? No sé, ¡¡¡pero que se hago cargo!!! Y ni hablar del levantamiento de la medida tomada arbitrariamente, diría yo, criminalmente, de suspender tratamientos de VIDA. Hasta tanto esto no suceda me permito dudar de todos y de todo. Aunque me duela y no me guste, porque no me hace bien tener rencor y menos bien le hace a mi hijo que es un canto a la vida. Cristina Colombo



