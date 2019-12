La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Liga Campanense:

La Esperanza celebró su agónico empate ante Las Campanas







Con un penal de Facundo Fernández igualó 1-1 y mantuvo el liderazgo del Hexagonal Final de cara a la última fecha. La Josefa venció a San Felipe y quedó como único escolta, un punto por detrás. Y a dos se ubica Las Campanas. La última fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol tendrá a tres equipos con la posibilidad de coronarse como nuevo campeón del certamen. Así quedó establecido ayer en Las Campanas, al completarse la cuarta y anteúltima jornada. Defensores de La Esperanza fue el único que llegó con chances de consagrarse a esta cuarta fecha, pero sus ilusiones chocaron con Atlético Las Campanas, un rival muy duro, contra el que disputó un encuentro trabado que terminó 1-1 con un empate agónico. La apertura del marcador fue de Enzo Ramallo, cuyo cabezazo adelantó 1-0 al último campeón. Y la igualdad del Defe llegó en el cierre del encuentro, luego de un penal sancionado por falta de Nicolás Giménez a Mauro Soler. De la ejecución se hizo cargo Facundo "Melli" Fernández, quien no falló, estableció el 1-1 y anotó su cuarto tanto en este Hexagonal Final. El empate fue ampliamente celebrado por el Verdinegro, que de esa manera se aseguró llegar como líder a la última fecha. En tanto, Las Campanas lamentó la oportunidad que se le escapó: una victoria lo dejaba en lo más alto de las posiciones de cara a la última fecha. Otro que lamentó el empate fue La Josefa, que esperaba un triunfo de Las Campanas para depender de sí mismo en la pelea por el título. Sin embargo, eso poco le importó, porque posteriormente, en el segundo turno de la jornada disputada anoche, venció 3-0 a Deportivo San Felipe con goles de Iván García, Fernando Criado y Agustín Martínez. Con esos tres puntos, La Josefa quedó en el segundo puesto, un punto por detrás de Defensores de La Esperanza y uno por delante de Las Campanas. Por lo que en la última fecha, para poder gritar campeón, deberá vencer a Las Campanas y esperar que el Defe no le gane a Mega Juniors. Esta cuarta fecha del Hexagonal Final había comenzado el miércoles, con un entretenido empate 3-3 entre Mega Juniors y Otamendi FC. En este encuentro, Pablo Samuel (2) y Sergio Zapata anotaron para Mega, mientras que Matías Mercado, Mauricio Torreira y Pablo Flores convirtieron para el Gallito. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 2) La Josefa, 9 puntos; 3) Atlético Las Campanas, 8 puntos; 4) Mega Juniors, 3 puntos; 5) Deportivo San Felipe y Otamendi FC, 1 punto. En la última fecha, los enfrentamientos serán: Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors, Atlético Las Campanas vs La Josefa y Otamendi FC vs Deportivo San Felipe.

CON EL EMPATE, DEFENSORES DE LA ESPERANZA LLEGA A LA ÚLTIMA FECHA COMO LÍDER DEL HEXAGONAL FINAL.





A LAS CAMPANAS SE LE ESCAPÓ LA OPORTUNIDAD DE QUEDAR PUNTERO DEL HEXAGONAL DE CARA A LA ÚLTIMA FECHA.







