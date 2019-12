La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Breves: Noticias de Actualidad







VISITA AL PAPA En su primer viaje como primera dama, Fabiola Yáñez acompañará hoy al papa Francisco en un evento organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes. El acto contará con la presencia de cinco primeras damas de América Latina, por lo que también participará la esposa de Jair Bolsonaro. Las esposas de los presidentes concurrirán como parte de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, un grupo organizado en septiembre por la primera dama de Paraguay. El encuentro será a las 16:00 de Roma (las 12:00 de Buenos Aires), en coincidencia con los 50 años de la ordenación sacerdotal de Jorge Mario Bergoglio. Junto a Francisco, la primera dama inaugurará por videoconferencia una primera sede de Scholas en Los Ángeles, Estados Unidos, entre otras actividades. EVO LLEGÓ A ARGENTINA El expresidente de Bolivia Evo Morales aterrizó ayer en la Argentina para "quedarse" en el país en "condición de asilado", confirmó el canciller, Felipe Solá. "Aterrizó recién en Ezeiza. Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. En declaraciones a TN, el funcionario nacional señaló que firmó en la noche del pasado miércoles los trámites para aceptarlo como asilado y precisó que en los próximos días solicitará su declaración como refugiado. BOLSONARO INVITA El presidente Jair Bolsonaro invitó a su par de la Argentina, Alberto Fernández, a visitar Brasil. El mandatario del país limítrofe consideró "excelente" la mención que Fernández hizo de su alianza con Brasil más allá de las diferencias entre gobernantes durante su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. "Vamos a seguir siendo grandes socios en América del Sur", agregó el ex capitán del Ejército. SIGUE EL CEPO El ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó ayer que la política monetaria es "parte de un programa macroeconómico integral" y sostuvo que por el momento no tomará medidas respecto del cepo cambiario porque para quitarlo, debe haber "tranquilidad". "La política monetaria es parte de un programa macroeconómico integral y está coordinada con el resto del esquema", destacó el funcionario durante su primera conferencia de prensa. De ese modo, consideró que "en una situación de extrema ansiedad, el Gobierno de Mauricio Macri decidió implementar el cepo". "Para que la economía argentina se lo saque de encima, se debe tranquilizar. No es el momento de eso", analizó el ministro. DOLAR El dólar oficial registró ayer un leve aumento y cerró en $63,09, mientras que el blue mantuvo la tendencia negativa, al ser ofrecido a $67,75. Según un promedio del Banco Central, la divisa en el segmento minorista terminó a un promedio de $58,02. para la punta compradora y a $63,09 para la vendedora, con lo que sumó dos centavos frente al miércoles. Se trató del cuarto aumento consecutivo, aunque se mantiene un ritmo ascendente leve que no superó los cinco centavos en la variación diaria. El blue experimentó una disminución de un peso y fue ofrecido a $67,75. De ese modo, la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a achicarse y se ubicó en 7,3%.



