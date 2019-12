Efemérides del día de la fecha: 13 de Diciembre

DÍA DEL OFTALMÓLOGO

En este día se conmemora la festividad de Santa Lucía, patrona de la visión. La historia de Santa Lucía inició cuando ella se consagró a Dios y, en tiempos de prohibición del cristianismo, adoptó la fe cristiana; comprometida con sus creencias, desde muy joven hizo un voto de virginidad y se dedicó a ayudar a los más necesitados. Pero su madre quería que se casara por lo que la comprometió con un joven pagano que estaba profundamente enamorado de ella. Aquí surgen dos leyendas distintas: una, en la cual Lucía se sacó los ojos, se los envió a uno de sus pretendientes y éste impresionado por el valor de la joven se convirtió al cristianismo; y otra, en la que el despechado prometido la denunció por ser cristiana lo que ocasionó que fuera arrestada, torturada y tuviera que padecer que le sacaran los ojos, milagrosamente sin perder la visión. Finalmente, ante la constante negativa de abandonar la fe cristiana y luego de pasar por múltiples torturas sin que doblegaran su decisión fue martirizada.

PRIMER TÍTULO DEL "VIRREY" EN BOCA

El torneo Clausura 1998 estaba a punto de finalizar cuando el resignado y frustrado director técnico de Boca, Héctor Veira, tomó la decisión de dar un paso al costado fechas posteriores a la derrota contra Lanús que había destruido las posibilidades de seguir peleando el campeonato. Conscientes de que este sería otro título más que esquivaría al Club, los dirigentes comenzaron a buscar al reemplazante del "Bambino" barajando entre las opciones a dos ídolos del fútbol argentino: Daniel Passarella y Carlos Bianchi. Finalmente, luego de largas conversaciones, el elegido fue Carlos Bianchi: "no siento presión ni tengo temor de asumir en este momento que, evidentemente, no es el mejor. Tengo miedo cuando me extraen sangre. Tampoco puedo decir que voy a salir campeón porque sería un demagogo y no me caracterizo por eso. Lo tomo, eso sí, como un gran desafío: en las difíciles, no me achico."

Inmediatamente el meticuloso Bianchi se abocó a la tarea de formar un equipo ganador aprovechando las habilidades de los jugadores del plantel: le devolvió la confianza a Óscar Córdoba que por ese entonces era bastante criticado, salvó del olvido a "Pepe" Basualdo, puso a Riquelme de enganche, posición en la que enloqueció a los rivales, y armó la mortífera dupla Barros Schelotto-Palermo. El debut en el Apertura 1998 fue con una contundente victoria 4 a 2 contra Ferro, los goles de esa jornada habían sido convertidos por Sartori en contra, Navas, Palermo y Riquelme; un triunfo que auguraba el éxito en el torneo. Entre victorias y empates Boca transitó el campeonato sin perder ningún partido, el invicto aprovechaba al máximo el potencial de sus figuras creando un juego sólido que acorralaba a los rivales; el partido que consagró campeón al equipo fue contra Unión de Santa Fe y terminó con la victoria "Azul y Oro" 3 a 1 con dos goles "El Titán" y uno de "El Vasco" Arruabarrena.

SE DESCUBRE PETRÓLEO EN COMODORO RIVADAVIA

Un día como hoy en el año 1907, se descubría petróleo en Comodoro Rivadavia. El entonces pueblo habitado por un puñado de familias tenía un grave problema con la provisión de agua potable lo que llevó a que la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación iniciara excavaciones en búsqueda del recurso natural. Sin embargo, éstas comenzaron siendo un fracaso pues al llegar a los 172 metros de profundidad la máquina perforadora sufrió un desperfecto que suspendió la excavación por 3 años hasta que el ingeniero Julio Krause, jefe de la Dirección de Minas, importó de Alemania un equipo "Fauck."

Luego de meses sin conseguir nada, el trabajo del ingeniero Enrique Hermitte, director de la Dirección General de Minas e Hidrología, José Fuchs, jefe de sondeo, Humberto Beghin, auxiliar mecánico, y por supuesto Krause tuvo resultado cuando al perforar 545 metros de profundidad encontraron algo casi tan valioso como el agua: petróleo. Al día siguiente, el presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, y el ministro de Agricultura, Pedro Azcurra, firmaron un decreto que defendía el patrimonio nacional: "queda prohibida la denuncia de pertenencias mineras y concesión de permisos de cateo en el puerto de Comodoro Rivadavia territorio del Chubut, en un radio de cinco leguas kilométricas, a todo rumbo, contándose desde el centro de la población." Quince años después, en el año 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).