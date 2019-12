La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Agenda Cultural:

GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Partido Obrero (Belgrano y Becerra). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES 13 Fórum Cultural: Se proyectará el documental "La insubordinación de los Privilegiados". 19:30 hrs. Entrada gratuita. Fratello’s: A partir de las 23 sonarán "Tabla Rasa", "Swimming Specials" y "Sapo Rey". Entrada $100. Imagen: Cena Show con tributo a Abel Pintos. Pizza libre incluida. $500.- Mauri’s Bar: Ciclo "Explota" (rock y reggae). Sonarán "Arleking" y "Nadie Tiene". Pachamama: Primer fecha del ciclo "Wayna" que busca difundir la autogestión con artistas emergentes de la zona. Desde las 17 hasta las 2 AM. Entrada: Alimento no perecedero. Teatro La Rosa: Muestra de alumnos. A las 21. Entrada a la gorra. SÁBADO 14 Arte y Otra Cosa: A las 19 se presenta el dúo de cámara Galvan-Rego (flauta y guitarra). Bisellia: A las 21 tributo a "The Beatles" con "Puente Beat". Después de medianoche sonará Hernán Monge junto a San Blas Paredes. Entrada gratuita. Forum Cultural: Espectáculo lírico bajo la dirección de Emanuel Ortega. A las 21. Entrada gratuita. Imagen: Tributo a "Los Redondos" por "Rey Garufa y sus Timadores". a partir de las 23. Anticipadas: $150.- Mauri’s Bar: A la medianoche se presenta "Malajunta"con "Malandro". $200.- Pachamama: Volumen 5 del ciclo "Granada". Habrá bandas y performance en vivo. 19 hrs. Entrada: $100 y alimento no perecedero. Partido Obrero: "Latinoamerica Despierta". Desde las 19 habrá exposición de fotos, arte, música en vivo y charlas. SuperFreak: Tocarán las "Led Ladies", tributo a "Led Zeppelin". Medianoche, entrada: $200.- Teatro La Rosa: Muestra de alumnos adolescentes. 18:30. Entrada a la gorra. Wakisiri: A las 21:30 se presenta "Vattuone Trío" (tango). Entrada al sobre. 17 Unidos: Se presenta Mario Pereyra. DOMINGO 15 Bisellia: Muestra musical desde las 19.





