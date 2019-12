La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Básquet:

Provincial; Ciudad cierra la primera fase







Desde las 21.30 horas, el Tricolor recibe a Independiente de Zarate con la ilusión de cortar su racha de derrotas. Esta noche, Ciudad de Campana disputará la 10ª y última fecha de la Zona Norte del Torneo Provincial de Clubes 2019/20 cuando reciba la visita de Independiente de Zárate en un partido que comenzará a las 21.30 horas en el gimnasio de la calle Chiclana. Será el duelo "Interzonal Norte" de la jornada y tendrá diferentes matices para el Tricolor. Es que necesitaría una victoria para asegurar matemáticamente su clasificación a la próxima fase, aunque difícilmente quede eliminado en caso de perder, dado que en un hipotético desempate con Deportivo San Vicente o Colón de Chivilcoy se vería favorecido por la diferencia de gol (solo un equipo no avanzará a la segunda ronda). Más allá de eso, el CCC buscará el triunfo también para dejar atrás una racha de cinco derrotas consecutivas que lo ha hundido en lo profundo de la Zona Norte "B" con record de 2 victorias y 7 derrotas. Una seguidilla en la que se le escaparon muchos encuentros en los que dispuso de ventajas considerables para quedarse con la victoria, como le ocurrió en Zárate frente al Rojo, donde dilapidó una diferencia de 10 puntos en el último cuarto y terminó perdiendo en suplementario. Algo muy similar a lo que le sucedió el pasado viernes como local frente a Belgrano de San Nicolás. En ese contexto, el entrenador Sebastián Silva ha sumado una mala noticia: ante el conjunto nicoleño, el base Camilo Cáceres sufrió un esguince de rodilla y está realizándose estudios para conocer la gravedad de la lesión, por lo que hoy será baja. Por su parte, Independiente atraviesa un buen momento en el certamen, más allá de haber perdido como visitante en su última presentación ante Regatas de San Nicolás, único invicto de este Torneo Provincial. Con Raúl Belcuore como DT y con dos campanenses en su plantel (Juan Martín Petrosino y Gustavo Marafioti), el Rojo acumula 6 triunfos y 3 derrotas en la Zona Norte "A". Los restantes partidos de esta 10ª y última fecha son: Platense de La Plata vs Regatas de San Nicolás y Deportivo San Vicente vs Colón de Chivilcoy por la Zona Norte "A"; y Belgrano de San Nicolás vs Sportivo Pilar y Atenas de La Plata vs Social de Alejandro Korn pro la Zona Norte "B". En tanto, las posiciones actuales son las siguientes: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (9-0), 18 puntos; 2) Independiente de Zárate (6-3), 15 puntos; 3) Platense de La Plata (5-4), 14 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-7), 11 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-8), 10 puntos. -Zona Norte "B": 1) Sportivo Pilar y Atenas de La Plata (6-3), 15 puntos; 3) Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn (4-5), 13 puntos; 5) Ciudad de Campana (2-7), 11 puntos. ZONA SUR El pasado domingo, la Zona Sur disputó su 12ª fecha con los siguientes resultados: Sporting de Mar del Plata 64-76 Sarmiento de Coronel Suárez; Racing de Olavarría 101-76 Costa Sud de Tres Arroyos; e Independiente de Tandil 87-81 Pueblo Nuevo de Olavarría. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento de Coronel Suárez* (8-3), 18 puntos; 2) Independiente de Tandil (7-3), 17 puntos; 3) Blanco y Negro de Coronel Suárez (6-4), 16 puntos; 4) Racing de Olavarría (5-6), 16 puntos; 5) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-5), 15 puntos; 6) Costa Sud de Tres Arroyos (3-7), 13 puntos; 7) Sporting de Mar del Plata (2-8), 12 puntos. En tanto, por la 13ª y anteúltima fecha se enfrentarán: Pueblo Nuevo de Olavarría vs Sporting de Mar del Plata, Costa Sud de Tres Arroyos vs Independiente de Tandil y Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Racing de Olavarría. Libre queda Sarmiento de Coronel Suárez.

ALEJO FIORETTO VOLVIÓ ANTE BELGRANO (SN) Y LE DIO ALTERNATIVAS AL TRICOLOR.



Básquet:

Provincial; Ciudad cierra la primera fase

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar