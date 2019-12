La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Tenis de Mesa:

En el Club Ciudad de Campana, el Colegio Dante Alighieri y el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón se avanza con su práctica. Y el Municipio agregó mesas "outdoors" en las plazas Italia y De las Carretas. Jugadores locales participaron del cierre de la Liga Regional en Zárate con buenos resultados. El tenis de mesa es un deporte que nació a finales del Siglo XIX y que desde Seúl 1988 forma parte del programa de los Juegos Olímpicos. Y en este último tiempo ha experimentado un fuerte impulso en nuestra ciudad como disciplina deportiva. Así lo demostró la participación de Campana en el cierre anual de la Liga Regional que se disputó a finales de noviembre en el gimnasio del Club Paraná de Zárate, a donde asistieron jugadores de Escobar, Garín, Tigre, Vicente López, Morón, Castelar, Haedo, José C. Paz, Mercedes, Chivilcoy y Chacabuco. En dicho torneo, en 7ª categoría, el equipo del Club Ciudad de Campana se quedó con el 2º puesto tras caer en la final ante Zárate. Dirigido por Luciano Bentancourt, el equipo Tricolor participó así en su primer torneo competitivo con los siguientes jugadores: Lucas Ercolano, Laureano Braga, Santiago Bravo, Elías Potesta y Benito Sposato. Además, el equipo que representó al Colegio Dante Alighieri también logro importantes resultados. "Continuamos trabajando en impulsar toda esta actividad. Por suerte hay muy buenas intenciones de distintos organismos, asociaciones y entidades para su desarrollo. Por ejemplo, el Club Ciudad de Campana ya ha comenzado a realizar un esquema de preparación y entrenamiento de jugadores con el asesoramiento de un entrenador calificado; y en el Colegio Dante Alighieri, el entrenador oficial es el profesor Aldo Álvarez, quien llevó a chicos a competir a los "Giocchi della Gioventú", donde fue reconocido como el mejor entrenador de tenis de mesa", explicó Roberto González, quien ha representado a Campana en esta disciplina en los Juegos Bonaereneses. "Por otro lado, ya contamos con un taller de Tenis de Mesa que está funcionando en la sede del Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón. Y además se han instalado mesas outdoors (exteriores) en las plazas Italia y De Las Carretas y entiendo que se continúa trabajando en este sentido. También estamos entrenando en la mesa ubicada en el Campana Boat Club y además se lo puede hacer en forma particular en Doble 5. Todo este despliegue ya está empezando a dar algunos resultados", agregó el jugador campanense, quien también pertenece a la ONG "Andares de Campana", una asociación "que tiene entre sus objetivos fomentar el deporte" y que ha bregado por acciones en favor del tenis de mesa. El pasado fin de semana, jugadores campanenses compartieron prácticas junto a sus pares zarateños. "Desde lo institucional estamos haciendo los ajustes para la creación de una Asociación entre Campana y Zárate con el objeto de generar un polo fuerte deportivamente hablando, para así poder enfrentar a los Municipios más competitivos y, por qué no, soñar a futuro con una fecha calendario para el 2020", explica González.

REPRESENTANTES DE CAMPANA QUE COMPITIERON EN ZÁRATE EN EL CIERRE DE LA LIGA REGIONAL DE TENIS DE MESA



