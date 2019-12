La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Breves: Polideportivas







DELPO, ¿A AUSTRALIA? El tandilense Juan Martín del Potro, todavía en recuperación de una operación de rodilla, se anotó para jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año próximo, que comenzará el 20 de enero. En el caso de que lo haga, utilizará ranking protegido, ya que el puesto 123 que ocupa actualmente no le permite ingresar en forma directa al abierto oceánico. Fuera de actividad desde junio último, cuando tuvo que abandonar el torneo de Queens, el tenista de 31 años tomó la decisión de inscribirse a Australia debido a que el corte es seis semanas antes del inicio del torneo que se juega en Melbourne Park, aunque esta iniciativa de anotarse no implica que finalmente juegue el torneo. PIGNATIELLO ARROLLADORA Después de su gran actuación en los Juegos Panamericanos de Lima, donde obtuvo tres medallas doradas, Delfina Pignatiello es la mayor figura del Argentino Open de Natación que se está desarrollando estos días en el natatorio olímpico de Parque Roca. Allí, en las primeras dos jornadas, ya ganó dos títulos nacionales: en 400 metros libres (4m11s19) y en 800 metros libres (8m32s56). BÁSQUET: CABB La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) tendrá nuevo presidente: finalmente, la lista que encabezaba su actual titular, Federico Susbielles, y que era apoyada por Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni y Sergio Hernández, entre otros, se retiró de la elección al no contar con los avales necesarios de las federaciones provinciales. Así, el nuevo Presidente será Fabián Borro, quien en 2014 integraba la Comisión Directiva de la CABB cuando ésta era encabezada por Germán Vaccaro, actualmente procesado por la Justicia por "administración infiel". Esa causa se inició a partir de la intervención del organismo, un proceso que fue solicitado en 2014 por los propios jugadores de la "Generación Dorada" y que llevó a Susbielles a conducir la entidad desde entonces. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la jornada del miércoles, Peñarol de Mar del Plata (4-6) cayó 89-81 como local frente a Comunicaciones de Mercedes (6-5). En el Milrayitas, el alero campanense Juan Martín Fernández apenas estuvo 27 segundos en cancha. Además, también el miércoles, La Unión de Formosa (3-7) sorprendió 86-83 como local a San Lorenzo de Almagro (7-3); Quimsa de Santiago del Estero (7-2) le ganó 79-68 a Estudiantes de Concordia (4-5); e Instituto de Córdoba (6-3) derrotó 77-72 a Hispano Americano de Río Gallegos (5-6). BÁSQUET: INTERCONTINENTAL San Lorenzo de Almagro, ganador de las últimas cuatro ediciones de la Liga Nacional (LNB) y campeón de las dos últimas Liga de las Américas (LDA), será protagonista de la Copa Intercontinental que se realizará en Tenerife, España, en febrero próximo. Allí, también serán protagonistas el local Iberostar Tenerife (campeón de la Champions League), Virtus Bologna (donde actúa el argentino Marcos Delía) y Rio Grande Valley Vipers (equipo de la G-League de la NBA).



