El miércoles se reunió con dirigentes del Auriazul y confirmó su continuidad para el Torneo Clausura. La pretemporada comenzará la primera semana de enero. Luego de algunos rumores que señalaban la posibilidad de su alejamiento, el entrenador Martín Correa fue ratificado como director técnico de Puerto Nuevo luego de una reunión que mantuvo el último miércoles con dirigentes de la institución de nuestra ciudad. Aquellos rumores surgieron tras la derrota 2-0 sufrida ante Muñiz en la última fecha del Torneo Apertura de la Primera D, que le terminó dejando un saldo negativo desde los resultados a la gestión de Correa. Es que, desde su asunción, el Auriazul obtuvo solamente 6 de los 21 puntos que disputó (28% de efectividad) y no pudo volver a ganar como local (solo venció a Atlas como visitante y después empató tres juegos y perdió otros tres). "No fue lo que nosotros esperábamos, aunque la realidad es que merecimos más. Pero con merecimientos no se gana partidos", señaló Correa en diálogo con La Auténtica Defensa después de haber sido confirmado por la dirigencia Portuaria. Ya pensando en lo que se viene, el DT adelantó que la pretemporada comenzaría en la primera semana de enero y que el objetivo para el Torneo Clausura será "clasificar al Reducido" que definirá el segundo ascenso a la Primera C. Para ello, el Portuario deberá obtener un buen caudal de puntos. En cuanto al plantel, Correa señaló que "todavía no está confirmado qué jugadores podrían irse", aunque ya hay futbolistas que se alejaron de la institución como el defensor Lautaro Velasco, el mediocampista Emmanuel Russo y el atacante Mariano Filiosi (ver aparte). Sobre el resto, el DT marcó: "Por lo que hablé con los muchachos, la mayoría se va a quedar". A ello, el entrenador debería agregarle la posibilidad de incorporar dos refuerzos para el Torneo Clausura, algo en lo que seguramente avanzará una vez que tenga claro las alternativas con las que cuente en el plantel para afrontar el segundo semestre.

MARTÍN CORREA ASUMIÓ EN PUERTO NUEVO A MEDIADOS DE OCTUBRE, TRAS EL ALEJAMIENTO DE CARLOS "JETÍN" PEREYRA.



