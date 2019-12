La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Mariano Filiosi "Me duele irme de un club lindo como Puerto Nuevo"







Filiosi no continuará para el Clausura en el equipo de nuestra ciudad. El atacante Mariano Filiosi no continuará en Puerto Nuevo para el Torneo Clausura 2020 y tras su alejamiento se mostró disconforme con la manera en que le tocó dejar al Auriazul. "Me fui por la puerta de atrás como varios compañeros por decir las cosas como son. A veces molesta la verdad, pero es así. Me duele irme de un club lindo como Puerto Nuevo, pero esto es fútbol", sostuvo en diálogo con Solo Ascenso. "En lo personal fue un semestre muy bueno, creo que encontré una regularidad y una confianza que pocos técnicos me dieron. Por eso estoy muy agradecido a Carlos Pereyra y a Beto Silvero. Creo que hicimos un torneo bueno hasta la séptima fecha contra Liniers. Después fue todo cuesta arriba, porque a veces cuesta adaptarse a las ideas de cambios de entrenadores", marcó el delantero en su análisis del semestre del Portuario.

EL DELANTERO MARCÓ DOS GOLES EN EL APERTURA: AMBOS ANTE SPORTIVO BARRACAS.



