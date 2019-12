La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Puerto Nuevo:

En este Torneo Apertura 2019, Puerto Nuevo comenzó bajo la conducción de Carlos Pereyra, quien dirigió al equipo en las primeras seis fechas (39% de efectividad). Luego asumió Martín Correa para completar las siete jornadas siguientes (28%). El balance final fue de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 13 presentaciones (33%), con 10 goles a favor y 17 en contra. Un detalle particular de esta campaña de Puerto Nuevo es que ningún jugador anotó goles en dos partidos, por lo que los máximos goleadores del Auriazul en el Torneo Apertura fueron Nicolás Rodríguez (doblete ante Juventud Unida), Mariano Filiosi (doblete ante Sportivo Barracas) y Enzo Moreno (doblete ante Atlas). Los cuatro tantos restantes fueron convertidos por Agustín Campana, Emmanuel Russo, Nicolás Colombano y Orlando Sosa. Los resultados del Portuario en este Torneo Apertura fueron: Fecha 1: 0-2 vs Deportivo Paraguayo (V) Fecha 2: 3-1 vs Juventud Unida (L) Fecha 3: 0-1 vs Centro Español (V) Fecha 4: 1-5 vs Def. de Cambaceres (L) Fecha 5: 0-0 vs Claypole (V) Fecha 6: 2-0 vs Sportivo Barracas (L) Fecha 7: 0-0 vs Liniers (V) Fecha 8: 1-1 vs Central Ballester (L) Fecha 9: 0-0 vs Atl. Lugano (V) Fecha 10: 0-2 vs Argentino de Rosario (L) Fecha 11: 2-1 vs Atlas (V) Fecha 12: 1-2 vs Yupanqui (L) Fecha 13: 0-2 vs Muñiz (V)

