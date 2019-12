La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/dic/2019 Breves: Fútbol







COPA ARGENTINA: FINAL Esta noche, River Plate y Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizarán la final de la Copa Argentina 2019. Será en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 21.10 horas, con televisación de TyC Sports y con la clasificación a la Copa Libertadores 2020 en juego. Para el Millonario será la oportunidad de conquistar su tercer título en este certamen, mientras que para el elenco santiagueño es la posibilidad de hacer historia grande. ARSENAL SE PRENDE Por un partido pendiente de la 13ª fecha del campeonato de la Superliga, Arsenal de Sarandí venció ayer 2-1 a Colón de Santa Fe y cerró el año en la sexta posición con 27 puntos, la misma cantidad que River Plate (tiene un encuentro menos) y a tres unidades del líder Argentinos Juniors (30). Por su parte, el Sabalero se quedó en la 19ª ubicación con 16 puntos y ahora busca entrenador, dada la salida de Pablo Lavallén por malos resultados (suena Jorge Almirón). INDEPENDIENTE VS NEWELLS En un partido pendiente de la segunda fecha del campeonato de la Superliga, Independiente de Avellaneda recibirá hoy desde las 17.10 horas a Newells Old Boys de Rosario. El Rojo está ubicado en el 14º puesto con 21 puntos, mientras que La Lepra se encuentra un peldaño por delante: está 13º con 22 unidades. BECCACECE, ¿A RACING? Mientras el plantel de Racing Club (campeón vigente de la Superliga) se prepara para afrontar mañana el Trofeo de Campeones frente a Tigre (campeón de la Copa de la Superliga), la dirigencia de La Academia sigue a la búsqueda del reemplazante de Eduardo Coudet. Y en las últimas horas crecieron las posibilidades para Sebastián Beccacece, de último paso por el archirrival Independiente de Avellaneda. ADRIÁN MARTÍNEZ, SIN DT Libertad de Paraguay, equipo en el que juega el delantero campanense Adrián Martínez, confirmó que no le renovará el contrato al entrenador argentino José Antonio Chamot. En este segundo semestre de 2019, el Guamarelo fue campeón de la Copa de Paraguay y terminó 2º en el Torneo Clausura que ganó Olimpia. EUROPA LEAGUE Ayer se disputó la sexta y última fecha del segundo certamen de clubes de Europa y los resultados fueron los siguientes: APOEL 1-0 Sevilla, Basilea 2-0 Trabzonspor, CFR Cluj 2-0 Celtic, Dinamo Kiev 1-1 Lugano, Frankfurt 2-3 Vitoria SC, Copenhague 0-1 Malmo, Qarabag 1-1 Dudelange, Getafe 3-0 Krasnodar, LASK 3-0 Sporting Lisboa, PSV 1-1 Rosenborg, Rennes 2-0 Lazio, Standard Lieja 2-2 Arsenal, Borussia Monchengladbach 1-2 Basaksehir, Espanyol 0-1 CSKA Moscú, Porto 3-2 Feyenoord, KAA Gent 2-1 Oleksandriya, Ludogorets 1-1 Ferencvarosi, Manchester United 4-0 AZ Alkmaar, Partizan 4-1 Astana, Rangers 1-1 Young Boys, Roma (con un gol de Diego Perotti) 2-2 Wolfsberger, Bratislava 2-4 Braga, Wolfsburgo 1-0 Saint Etienne y Wolverhampton 4-0 Besiktas. Los clasificados a los 32vos de final son: Sevilla y Apoel por el Grupo A; Malmo y Copenhague por el B; Basilea y Getafe por el C; LASK y Sporting Lisboa por el D; Celtic y CFR Cluj por el E; Arsenal y Frankfurt por el F; Porto y Rangers por el G; Espanyol y Ludogorets por el H; KAA Gent y Wolfsburgo por el I; Basaksehir y Roma por el J; Braga y Wolverhampton por el K; y Manchester United y AZ Alkmaar por el L. A estos equipos se les sumarán aquellos que terminaron en el tercer puesto de cada grupo de la primera fase de la Champions League: Brujas, Olympiakos, Shakhtar, Bayern Leverkusen, Salzburgo, Inter, Benfica y Ajax.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar