Protección solar, hidratación, alimentación: cuidados indispensables para los chicos en el calor

El disfrute del sol y del aire libre es muy importante para los niños y el verano invita a aprovechar las largas horas del día, sin embargo, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones al momento de realizar actividades al aire libre, para evitar consecuencias a futuro. "Cuando hace mucho calor, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura y puede elevarse a más de 37°, ya sea por deshidratación, agotamiento del mecanismo natural del sudor o desajuste del centro cerebral que controla la temperatura corporal", detalla la Dra Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de vittal. El Ministerio de Salud recomienda, para evitar riesgos en la infancia como los golpes de calor o la insolación, adoptar precauciones. La Dra Avancini, de vittal, remarca algunas de ellas: - Ambiente: Permanecer en casa en lugares frescos y bien ventilados y salir por la mañana o en la última tarde, cuando los rayos solares son más tenues y la sensación térmica menos sofocante y más agradable, evitar exponer a los niños entre las 10 y las 16 horas. - Alimentación: Cuidar la hidratación y la alimentación. A los lactantes se les debe dar el pecho con más frecuencia. Los niños deben tomar agua o jugos naturales a pesar de no tener sed, sin dejar pasar largos períodos de tiempo entre bebida y bebida. No ofrecer bebidas con cafeína o con mucha azúcar. Tampoco ofrecer bebidas muy frías porque pueden causar dolor de estómago, ni líquidos o comidas calientes o pesadas. Incorporar sal en mayor cantidad que lo habitual. - Hidratación: Buscar diferentes maneras de refrescar el cuerpo, bañar o mojar todo el cuerpo de los más pequeños con frecuencia. - Vestimenta: Vestir a los niños con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros. También el uso de gorros amplios o gorritos con viseras y anteojos de sol es muy importante. - Actividad: Durante las actividades al aire libre, los niños deben descansar con frecuencia, evitar juegos con ejercicios físicos intensos, proponer actividades tranquilas y mojar su cuerpo con agua fresca. Si el niño debe realizar actividad deportiva, ofrecer líquidos antes, durante y después de realizar la misma. - Cuidado de la piel: Utilizar bloqueador solar de 40 al 60 FPS (Factor de Protección Solar) diseñados especialmente para niños, aplicar en la piel expuesta al sol (no olvidar las orejas y la piel de la nuca). Su aplicación debe ser antes de salir al exterior, es decir, antes de exponerse al sol cuando la piel se encuentra seca y fresca. Los niños en las playas deberían usar una camiseta. - Picaduras: No olvidar las lociones o los aerosoles para ahuyentar a los insectos. Es importante que lo recomiende el pediatra para que sea compatible con la piel del niño. Evitar aplicárselo en las manos y en los pies porque podría llevarlo a la boca, especialmente en caso de los bebés. - Higiene: Es importante que el niño se lave muy bien las manos con jabón cuando regresa de los juegos, es la mejor medida saludable para evitar muchas enfermedades, como por ejemplo las diarreas, infecciones en la piel o en los ojos y enfermedades respiratorias, como la gripe. "Hay que recordar que los bebés y niños pequeños son vulnerables a las altas temperaturas, por lo cual, se deben aumentar las medidas de prevención, estar muy alertas para detectar la presencia de síntomas como por ejemplo el agotamiento por calor, que al persistir puede llevar a un golpe de calor", concluye la Dra Avancini, de vittal.



Protección solar, hidratación, alimentación: cuidados indispensables para los chicos en el calor

