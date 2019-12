Cáncer de mama, investigan nuevos tratamientos

Este tipo de cáncer en estadios avanzados es la principal causa de muerte de mujeres en la Argentina. A partir de la inmunoterapia se buscan nuevas acciones contra los del tipo Triple Negativo y Her 2 positivos. Cáncer con Ciencia de la Fundación SALES apoya el trabajo de la doctora Estrella Levy en su investigación sobre el uso de la inmunoterapia como método para el cáncer de mama Triple Negativo y Her 2 positivos. Si bien este tipo de tumores se trata con quimioterapia y/o con terapia dirigida contra Her2, en algunas ocasiones los pacientes pueden recaer. Frente a esta situación, la doctora Levy, miembro del equipo de investigadores del CONICET que dirige el Dr. José Mordoh al cual la Fundación apoya desde hace 32 años, estudia de qué manera el sistema inmunológico contribuye al éxito de los tratamientos convencionales, y las circunstancias por las cuales muchas veces esto no ocurre. En algunos casos, la falta éxito se debe a que el tumor genera diversos mecanismos de inmunosupresión. "Los tumores Triple Negativos afectan más a mujeres jóvenes que, si bien responden en principio a la quimioterapia, en muchos casos recaen luego de un tiempo relativamente rápido. En el caso de los tumores Her 2 positivos, aun cuando su terapéutica es altamente efectiva, todavía hay pacientes cuyos tumores no responden completamente al tratamiento. El foco de nuestro trabajo es el de fortalecer el sistema inmunológico de las pacientes, poniendo el foco en células de nuestras defensas que se llaman Natural Killer (células asesinas naturales) para que el organismo pueda enfrentar con sus propios recursos a estos tumores tan agresivos", dice Levy. El cáncer de mama es el responsable de 5.400 fallecimientos en la Argentina, la tasa más alta de América Latina. Según las estadísticas, una de cada 8 mujeres resulta diagnosticada con este tumor, por lo cual es fundamental consultar regularmente al médico para hacer posible una detección temprana, ya que los tumores de menos de un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. Cáncer con Ciencia de Fundación Sales financia en la Argentina, gracias al aporte mensual de miles de donantes individuales de todo el país, investigaciones sobre cáncer que han obtenido reconocimiento internacional. Testimonio de la Dra. Levy: https://www.youtube.com/watch?v=bkEKfp8uRKs (video insertado a continuación) Más información: www.cancerconciencia.org.ar



Cáncer de mama, investigan nuevos tratamientos

