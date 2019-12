La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/dic/2019 Javier Martínez Álvarez: "Exportar es un círculo virtuoso y es lo que Argentina necesita"











HOY ES LA FIESTA GENIAL Tenaris celebra con sus colaboradores y familias el cierre de otro año de esfuerzo y compromiso con la industrial nacional. Desde las 17 horas, las puertas de la planta Campana se abrirán para disfrutar una nueva Fiesta Genial, que tendrá como principal atracción la presentación de Diego Torres. También habrá salas de escape, juegos para niños de todas las edades y visitas a la Acería y al Laminador Continuo 2. Además, diversos stands exhibirán algunos de los proyectos comerciales y de desarrollo social encarados por la compañía a lo largo del año. Antes de Diego Torres, el grupo de cumbia pop Los Bonnitos harán entrar en calor al público presente. El año pasado vivieron la Fiesta Genial más de 9 mil personas. La empresa informó estarán habilitados los pasos ferroviarios peatonales y diversos estacionamientos, entre ellos el "campito" de Siderca. El ingreso es a través de Portería 1. Únicamente podrán acceder quienes lleven su pulsera de invitación, incluidos niños. En el marco del 18º Seminario Propymes, el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, fue entrevistado junto a Martín Rapetti del CIPPEC por el periodista Luis Novaresio. Habló de la necesidad de exportar para las pymes industriales y el compromiso de Tenaris con su cadena de valor. El programa Propymes del Grupo Techint viene pregonando la exportación industrial como uno los motores que debe impulsar el crecimiento de la Argentina. En 2018, se lanzó la iniciativa Propymes Exporta para dirigir fronteras afuera la mirada de la cadena de valor del grupo. Y este jueves en su 18º seminario, el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, reiteró la apuesta. "No hay duda que el nivel de exportaciones que hoy tenemos es insuficiente", dijo el ejecutivo. "Argentina es un país que exporta 15 puntos de su PBI, cuando países exitosísimos que han salido adelante, como el caso de Corea del Sur, están arriba del 40. No hay duda que el nivel de exportaciones que hoy tenemos es insuficiente para un desarrollo sostenido del país", aseguró. Martínez Álvarez compartió uno de los bloques de Radio Propymes -original ciclo de entrevistas del seminario- junto al director de Desarrollo Económico del CIPPEC, Martín Rapetti, y el conductor Luis Novaresio. El presidente de Tenaris para Cono Sur manifestó que la exportación es "una falta de nuestra economía" y animó a los empresarios pyme presentes ese día en La Rural a asomarse al mercado internacional: "El día de mañana van a tener una empresa más fuerte". "Es más difícil exportar que vender en el mercado interno: tenés que ir a buscar tu cliente afuera, te vas a encontrar con necesidades distintas a las que estás acostumbrado, vas a llevar tu producto y encontrarte tal vez con que no se adapta a los requerimientos. Tenés sinsabores por todos lados", señaló el líder empresario antes de resaltar que el esfuerzo vale la pena porque la pyme pasará a contar con "varias patas sobre las que apoyarse, se nutrirá de experiencia y sumará nuevos conocimientos". "Es un círculo virtuoso y, además, lo que necesita la Argentina", remarcó Martínez Álvarez. Durante el 18º Seminario de Propymes, se compartieron testimonios de pymes que lograron superar la barrera interna y dirigieron su producción fuera de nuestras fronteras, como Akron, productor de equipos agrícolas con sede en Córdoba y cliente de Ternium, y Moto Mecánica Argentina, de la industria del petróleo y gas, radicada en la localidad de Loma Hermosa y cliente de Tenaris. Martínez Álvarez también hizo referencia a la pyme tecnológica Delta 3, que desarrolló para Tenaris un avanzado simulador virtual que entrena a los operarios en el manejo de grúas de cabina y a radiocontrol, equipo que semanas atrás sorprendió a una delegación de ejecutivos de la empresa Qatar Gas -una de las mayores petroleras del mundo- durante una visita a la planta de Campana. El prototipo tuvo tal impacto que nuevos equipos serán fabricados y exportados a plantas de Tenaris de todo el mundo. "Me gustaría que el mismo pacto de desarrollo que existe alrededor de Vaca Muerta esté alrededor de la exportación. Tenemos que privilegiar la exportación. Nunca es un buen momento para empezar a exportar: cuando estoy bien no lo necesito, cuando estoy mal no tengo los recursos. Quizás este no es un mal momento para comenzar a hacerlo, solo debemos mirar este contexto como una oportunidad", sostuvo Martínez Álvarez. Y enumeró los factores que permitirán el despegue: "Lo que te moviliza es la inversión en tecnología, la capacitación a tu gente y la mejora de tus plantas industriales. Lo que hizo que Tenaris sea lo que es fue la tecnología, la digitalización -que hoy es un mandato fortísimo-, la capacitación. En definitiva, creo que la resiliencia es lo que te hace fuerte". En línea, Rapetti advirtió que no se debe caer en la "falsa antinomia entre sector interno y externo" porque "son complementarios: difícilmente podés exportar si no producís, y cuando producís lo empezás haciendo en el mercado doméstico". "Tenemos una gran ventaja: una historia industrial, un stock de conocimiento industrial muy fuerte. Muchas veces se percibe que hay empresas que están lejos de la frontera tecnológica, lejos de poder competir en el mercado internacional, y se las desmantela. Esa es la peor política pública. Por el contrario, debemos descubrir qué tienen que hacer para llegar a estándares competitivos", sostuvo.

El bloque de radio en vivo tuvo lugar en el escenario del Seminario Propymes

Estuve conversando con @luisnovaresio y @mgrapetti de @cippec en el #18SeminarioProPymes sobre los desafíos de la #economía argentina y las oportunidades para su desarrollo a través de las exportaciones. pic.twitter.com/sPkFg3zVY9 — Javier Martínez A. (@_javierma) December 14, 2019

