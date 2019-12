El Frente de Todos convoca a una "Navidad con pan y en paz"

Concejales de nuestra ciudad, en sintonía con el mandato del Presidente Alberto Fernández, impulsan la creación de una mesa intersectorial que siente las bases para conformar el Consejo Económico y Social para el Desarrollo de Campana. "Debemos definir acciones para erradicar el hambre y recuperar los miles de puestos de trabajo perdidos en nuestra Ciudad, en los últimos años" aseguraron los ediles. Concejales del Frente de Todos convocaron a una mesa intersectorial que siente las bases para conformar el Consejo Económico y Social para el Desarrollo de Campana, cuya primera acción en víspera de fin de año sería la de coordinar acciones solidarias para garantizar una "Navidad con pan y en paz". "Ésta será una Navidad en crisis" señaló el Concejal del Frente de Todos, Oscar Trujillo, quien detalló que en Campana, "pese a la inexistencia de datos oficiales, estimaciones hechas públicas por sociólogos dan cuenta de unos 6 mil desempleados y un número similar de subocupados en nuestro distrito. Esto significa que cerca de 12 mil vecinos y vecinas de nuestra ciudad tienen problemas de empleo o directamente no lo tienen". En este sentido, expresó que la caída de la actividad industrial en una ciudad como la nuestra, marcó negativamente al empleo local. Sólo como ejemplo, hay más de 4 mil desempleados registrados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de nuestra localidad. Una cifra contundente pensando en un único rubro del empleo. Por eso, es urgente definir acciones para combatir la pobreza y recuperar los miles puestos de trabajo perdidos en nuestra Ciudad, en los últimos años". Respecto a la convocatoria, donde se espera sumar a representantes del gobierno local, los gremios, las empresas e instituciones que contribuyan al bienestar de la comunidad, la Presidenta del Bloque de Concejales, Sol Calle sostuvo que con la misma "asumimos el mandato del Presidente. Dijimos que íbamos a ser la voz, los brazos y ojos del Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof en Campana. Este es un primer paso que tenemos que dar para generar un espacio de concertación entre los distintos sectores de la sociedad, y trabajar en la generación de herramientas que impulsen mejoras para nuestra comunidad, comenzando por garantizar una Navidad con pan y en Paz". Según explicó la concejal Calle, una vez convocado este Consejo, el Frente de Todos se constituirá como un actor más en la mesa donde se proyecten acciones concretas para contribuir colectivamente a la solución de los problemas estructurales de nuestra sociedad, como la pobreza, la desocupación y el fortalecimiento de la salud y la educación. "Tenemos la voluntad de institucionalizar esta iniciativa a través del Honorable Concejo Deliberante, convencidos que no debe reducirse a un proyecto sectorial. Las necesidades de los vecinos no tienen bandera política, y los tiempos de crisis nos tienen que encontrar unidos. De esta forma promovió Jorge Varela la salida de la crisis de 2001 y fue un ejemplo de solución que debemos aprender y replicar como sociedad", sentenció. Según anunciaron los ediles, este encuentro por una Navidad con pan y en paz, se llevará a cabo el próximo miércoles, en el Honorable Concejo Deliberante.





El Frente de Todos convoca a una "Navidad con pan y en paz"

