PLAN ALIMENTAR El Gobierno estudia destinar el año próximo casi $ 60.000 millones al Plan Alimentar, que inicialmente beneficiará a 1,2 millones de personas de bajos recursos, y será "voluntario" para las industrias alimenticias, trascendió ayer. La iniciativa será coordinada a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Hambre que anunció en campaña Alberto Fernández. Los industriales de la alimentación ya recibieron un bosquejo de cómo será la iniciativa, que se implementará a través de una tarjeta que sólo permitirá realizar compras, según pudo confirmar la agencia NA con fuentes del sector fabril. BERNI El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, encabezó ayer el acto por el 139º aniversario de la Policía Bonaerense, en el que subrayó que "dentro de la ley todo" y "fuera de la ley nada". "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", aseguró Berni, en la Escuela de formación "Juan Vucetich", ubicada en el partido de Berazategui. En un mensaje a los efectivos policiales presentes y acompañado por el ex ministro y actual diputado nacional Cristian Ritondo, el funcionario bonaerense les pidió que "hagan sus tareas con transparencia". DEUDA El Gobierno nacional abonó deuda reperfilada por unos 500 millones de dólares, en lo que fue el primer test con el mercado que espera una propuesta para los vencimientos de capital e intereses de 2020 en adelanto, y ahora deberá afrontar pagos por el equivalente a 1.750 millones de dólares antes de finalizar el año. Según precisaron fuentes oficiales, se hizo un pago por Letras del Tesoro en moneda estadounidense por unos 200 millones de dólares y también Letras en pesos capitalizables (Lecaps) por cerca de 18.000 millones de pesos, equivalentes a 300 millones de dólares. DOBLE INDEMNIZACIÓN El Gobierno nacional oficializará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, se informó ayer. En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres. En este sentido, la norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019. ABORTO NO PUNIBLE El exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein destacó ayer la oficialización del protocolo para el acceso al aborto no punible y la definió como "una gran medida" que le da "entidad jurídica" a un documento sanitario que va a evitar el "caos" en el cumplimiento de le establecido por el Código Penal desde 1921.



