Se relaciona a la causa "Cuadernos". Tendrá arresto domiciliario por el caso Río Turbio. El Tribunal Oral Federal (TOF)7 ordenó anoche la inmediata libertad del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Coordinación de asa cartera, Roberto Baratta, en el marco de la causa de los Cuadernos, informaron fuentes judiciales. A pesar de que abandonará el penal de Ezeiza, el ex ministro De Vido deberá cumplir con una detención domiciliaria - en una residencia en Zárate- que le fue impuesta por el TOF 1 en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Rio Turbio. Los fallos salieron esta noche luego de que en horas de la tarde la Cámara Federal de Casación penal anulara los fallos con los que el TOF 7 había rechazado las excarcelaciones de los dos ex funcionarios y le ordenara a ese tribunal emitir una nueva resolución que contemplara la nueva normativa que rige para la aplicación de la prisiones preventivas. La decisión fue tomada por la Sala I de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Por mayoría, Barroetaveña y Petrone resolvieron aceptar el recurso de las defensas y ordenar que el TOF 7 revise su decisión de no morigerar la situación de los detenidos, a la luz de las nuevas normas del Código Procesal Penal que puso en vigencia la Comisión Bicameral, en los últimos días del Gobierno de Mauricio Macri.



Ordenaron la inmediata libertad para Julio De Vido

