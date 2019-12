Efemérides del día de la fecha: 14 de Diciembre

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL MONO El origen de esta celebración se remonta al año 2000 cuando el estudiante de arte de la Universidad Estatal de Michigan, Casey Sorrow, escribió en el calendario de su compañero esta efeméride a modo de broma y junto a otros jóvenes comenzaron a festejarlo. La popularidad llegó cuando él junto a otro estudiante, Eric Millikin, empezaron a celebrarlo en sus obras de arte y comics que publicaban en Internet con el fin de generar conciencia acerca de los peligros a los que están expuestos estos animales y promover su cuidado y respeto. Esta jornada es apoyada por reconocidas organizaciones como "Greenpeace", "National Geographic", el Museo del Louvre y la "National Potrait Gallery" de Londres. Asimismo, "The Washington Post" reconoce esta efeméride que describe como un día para "aprender acerca de estos adorables e inteligentes primates". RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN INTERCONTINENTAL Corría el año 1986 cuando, frente a la atenta mirada del mundo, la Selección Argentina se consagró campeón mundial después de vencer a Alemania Federal; entre esos excepcionales jugadores, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique retornaban con la gloria a River a la vez que Enzo Francescoli partía al Racing de París y Luis Amuchástegui se quedaba en México para incorporarse al América. A pesar de haber perdido dos grandes jugadores, el "Bambino" Veira aprovechó su experiencia y sabiduría para armar un equipo fuerte y dinámico que arrasó en la tan anhelada Copa Libertadores que, en el año 1966 y 1976, se le había escapado a los "Millonarios." En esta ocasión "La Banda" demostró todo su potencial y con jerarquía venció en Colombia al América de Cali 2 a 1 en la ida y en la vuelta el golazo de Juan Gilberto Funes aseguró la Copa para los de Núñez. "Beto" Alonso, presente en la derrota contra Cruzeiro, dijo en su momento: "haber ganado la Copa Libertadores de América fue mi mayor alegría, no se puede comparar con nada. Ese partido final con el América de Cali no fue una gran revancha histórica, fue justicia." Mientras tanto en otro continente el poderoso Barcelona había sucumbido en los penales ante el Steaua Bucarest por la Copa de Campeones de Europa. En ese entonces el equipo rumano se lució con los invencibles delanteros Marius Lacatus y Victor Piturca que se entendían a la perfección en el campo de juego y dejaban atónitos a los rivales. Sin embargo, ese no fue el caso de River que se presentó en el Estadio Nacional de Tokio con la firme convicción de que se iba a triunfar; los europeos presionaron a los "millonarios" que, con su ingenio, los minimizaron y se acercaron cada vez más al arco. El marcador cedió a los 28 minutos cuando a raíz de una falta al "Búfalo" Funes, "Beto" Alonso tomó la pelota y, aprovechando la distracción de los desordenados rumanos, le dio un magistral pase a Alzamendi que, luego de que el arquero rechace su pelotazo, dio un cabezazo que destruyó el sueño de los rivales y consagró a River campeón intercontinental. RECITAL DE SODA STEREO EN LA AVENIDA 9 DE JULIO Un día como hoy en el año 1991, "Soda Stereo" daba un histórico concierto en la Avenida 9 de Julio frente a 250 mil personas. En el marco del ciclo de recitales gratuitos "Mi Buenos Aires Querido II", Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati abrieron con un fragmento de su emblemática canción "De música ligera" que hizo estallar a la multitud que cantó con los "Soda" las canciones "Persiana Americana", "Trátame suavemente", "En la ciudad de la furia", "Prófugos", "Lo que sangra (La Cúpula)" y "Hombre al agua." Al respecto Cerati le comentó a la revista "Pelo": "vi gente colgada en los carteles, arriba, abajo, en los edificios. La cantidad de personas fue increíble. Juro que una situación así me desborda, me supera totalmente, y en ese momento me resultaba muy difícil expresar la emoción. Por eso grité: ´¡Socorro, los amo!´"

Efemérides del día de la fecha: 14 de Diciembre

