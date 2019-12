Director: Tood Phillips // Autor: Joaquin Phoenix Esta película de género dramática, un enfoque distinto para abordar al comic, se ven claramente las diferencias sociales y la exclusión que provoca la sociedad capitalista. Los ciudadanos sufrían un total desprecio por su condición económica. En este contexto nacería el personaje, a mi parecer es un muchacho que presenta un desorden de personalidad (paranoia- esquizofrenia - bipolaridad - trastorno de risa exagerada y desbordada). Él se ve desequilibrado, con conductas infantiles y falta de coherencia en el manejo de sus emociones. El personaje demuestra una aparente ingenuidad llegando al punto de verse como un tonto, depende de un tratamiento psicológico y de psicofármacos. En su pasado (y en su presente) le surgen numerosos infortunios, los mismos son constantes. Su mente lo engaña con fantasías esquizoides en las en las que cree (entre tantas cosas) tener una novia en su vecindario, creía ser un payaso famoso de los medios de comunicación dotado de un gran talento y carisma. En el desarrollo de la película se ve como un grupo de jóvenes lo golpean y se burlan de su condición emocional, en su empleo informal trabaja con gente que le dañó su autoestima y lo denigran. El observa y vive en carne propia el abandono familiar, del Estado y el afectivo de sus pares, se ve fuera del mercado laboral. No puede conectarse con un propósito, vive sin destino, es un soñador delirante y debe hacerse cargo del cuidado de su madre, quién estaba postrada. Es un sujeto que está enfermo afectado por su ausencia existencial de verse como un aparente fantasma. Se repite un hecho, provocado nuevamente por el trastorno de su risa exagerada en momentos equivocados. La escena transcurre en un subte y el personaje es agredido por tres personas de la alta sociedad, el actúa con un cambio de identidad dominado por un ataque de ira feroz y total apatía, los acribilló sin dudar vestido de payaso y huye por la ciudad. Al consumar tal hecho se siente alguien importante y libre. Estos asesinatos tuvieron una repercusión mediática global dándole vida al personaje. Parte de la sociedad oprimida y desposeída aprobó tales homicidios y vieron en el personaje un referente, un líder justiciero. Todo esto causa una masiva movilización revolucionaria (espontánea), en ella se ve el odio a las clases dominantes, y la vida se tornaría un caos en las calles. El desenlace de la película "El Guasón" muestra como el personaje al fin cree ser alguien, siente que es real, que existe pero él es un psicópata, sádico, asesino en potencia que carece de culpa. El guason debido a sus conflictos personales decide investigar su pasado, su verdadera identidad, descubre que su madre lo adoptó y que fue víctima de abusos reiterados. Su madre había padecido adicción al alcohol y a las drogas. A razón de la culpa que sentía por haberle generado tanto daño a su hijo mentía fabulando falsas historias. El Guasón descubre la verdad desatándose en su interior un estado terrible de odio al sentir que a nadie le importó, incrementa desmedidamente un rencor. Cada aficionado del cine tendrá su opinión, en mi caso personal entiendo que el Guasón fue víctima y victimario, esclavo de su dolor, completamente infeliz ni siquiera tener en su vida un lindo recuerdo, preso de sí mismo, abandonado afectivamente y sin asistencia médica. No recibió amor, no se estimuló su autoestima, preso de sus acciones, sin libertad emocional anhelando haber sido feliz alguna vez.



Crítica de una Película:

"El Guasón"

Por Brian Sánchez Bredle

