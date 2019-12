P U B L I C



El elenco del taller dirigido por Gustavo Dappiano llega al teatro Pedro Barbero con "Varieté total", el martes 17 y miércoles 18 y "Una noche en calle Corrientes", el sábado 21. La última gran presentación será con "Hércules", el domingo 29, en el Parque Urbano. El elenco del Taller Municipal de Teatro que dirige Gustavo Dappiano prepara un gran cierre de año con la presentación de dos obras y un musical infantil. Según informaron, los días martes 17 y miércoles 18 –a las 21- presentarán "Varieté total". Se trata de un show de sketches de la vida cotidiana. "Un combo explosivo para que la vengas a pasar bien", comentó el director al respecto. Las propuestas continuarán el sábado 21, a las 21, con el espectáculo "Una noche en calle Corrientes". Esta es la misma obra que estará en la calle Corrientes a partir de enero. "Siguiendo la línea de ‘Una noche en Broadway’, ahora brindamos un paseo por la avenida de la risa y el tango, un show que sin duda sorprenderá a los presentes, con invitados especiales, celebrando estos 27 años de trabajo ininterrumpidos en el teatro", detalló Dappiano. En tanto que, el gran cierre será el domingo 29 con una propuesta infantil. Desde las 12, en el Parque Urbano, el elenco presentará "Hércules" acompañado por un paseo de artesanos y food trucks. "Decidimos ponerle punto final de una forma muy particular con un show para toda la familia. Queremos que los campanenses pasen todo un día diferente en el corazón de la ciudad", agregó. "Para mí es muy importante cerrar este año de trabajo que fue muy intenso, no solo dentro del taller, sino también por las nuevas oportunidades que se van dando. Como el primer día sigo trabajando de manera incansable para la ciudad que me vio nacer. Esto no es posible sin todo el equipo de trabajo que está detrás de cada una de nuestras presentaciones", cerró Dappiano.

El Taller de Teatro presenta distintas obras para cerrar el año

