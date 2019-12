P U B L I C



El pasado domingo, en el Club Ciudad de Campana, se disputaron las finales de todas las categorías. La Liga de Escuelas de Fútbol Infantil, proyecto que comenzó en el año 2010, culminó el pasado domingo su 10ª temporada. Fue en el Club Ciudad de Campana, donde se disputaron los partidos de las Supercopas 2019 de cada una de las categorías. La jornada comenzó a las 16.00 horas y se extendió hasta las 22.00, con finales por Copas de Oro y Plata, con ceremonias de premiación y reconocimientos cada vez que concluía la actividad de una categoría. Así, el Cuadro de Honor de la temporada 2019 quedó de la siguiente manera: SUB 9 - SUPERCOPA DE ORO -Campeón: Arco Iris Amarillo -Subcampeón: Predio Ariel Rosada A SUB 9 - SUPERCOPA DE PLATA -Campeón: CCC Azul -Subcampeón: Dante Alighieri SUB 9 - COPA AMISTAD DE ORO -Campeón: Arco Iris Rojo -Subcampeón; Predio Ariel Rosada B SUB 9 - COPA AMISTAD DE PLATA -Campeón: Doble 5 -Subcampeón: CCC Verde SUB 11 - SUPERCOPA DE ORO -Campeón: Dante Alighieri -Subcampeón: CCC Blanco SUB 11 - SUPERCOPA DE PLATA -Campeón: Santa Florentina -Subcampeón: CCC Amarillo SUB 13 - SUPERCOPA DE ORO -Campeón: Dante Alighieri SUB 13 - SUPERCOPA DE PLATA -Campeón: Santa Florentina -Subcampeón: CCC Amarillo SUB 15 - SUPERCOPA DE ORO -Campeón: CCC -Subcampeón: Colegio Emanuel SUB 15 - SUPERCOPA DE PLATA -Campeón: Santa Florentina -Subcampeón: Dante Alighieri SUB 17 - SUPERCOPA DE ORO -Campeón: Las Acacias -Subcampeón: Dante Alighieri SUB 17 - SUPERCOPA DE PLATA -Campeón: Colegio Emanuel -Subcampeón: Qué Golazo AGRADECIMIENTOS En el cierre de la 10ª temporada, la Liga de Escuelas de Fútbol hizo público su agradecimiento a colaboradores y sponsors que acompañaron este año el proyecto. Entre ellos: Ameghino Servicios SRL, Rava Videos Juegos, El Arca de Noe, Quinta El Paraíso, Aitor Demarco, Volquetes La Cascotera, Panadería Ariel, La Proveduría del Carpintero, Mecano Alineación, Comibor SA y Creativa Campana. "También al Club Ciudad de Campana por apoyar el desarrollo del proyecto y a su Presidente Roberto Pérez por su presencia en la Fiesta, en la que también colaboraron Alejandro Rodríguez, Raúl Pacheco y Ulises Moreira con el sonido", agregaron Marcelo Pasquet y Edgardo Sanabria, organizadores de la LEF.

ARCO IRIS AMARILLO FUE EL CAMPEÓN EN SUB 9.





DANTE ALIGHIERI SE CORONÓ EN LA CATEGORÍA SUB 11.





CLUB CIUDAD DE CAMPANA FUE CAMPEÓN EN SUB 15. LOS INFANTILES DE VILLA DALMINE JUEGAN EN EL ESTADIO Por la última fecha de la Liga Zarateña recibirán a CADU en Mitre y Puccini. Este sábado se jugará la última fecha del Torneo Infantil de la Liga Zarateña y, en ese marco, Villa Dálmine será local frente a Defensores Unidos en una jornada que tendrá un escenario especial: el estadio de Mitre y Puccini. Allí, la tira de partidos comenzará a las 9.00 con el duelo de la categoría 2006 (esta primera parte terminará con el encuentro de la categoría 2009). Posteriormente, por la tarde, desde las 17.00, jugarán los más chicos (2010 en adelante). El ingreso al estadio se dividirá en dos: los locales ocuparán la tribuna Frattini y accederán por Luis Costa y Puccini; mientras que los visitantes se ubicarán en la tribuna de Av. Mitre. Las entradas tendrán un valor de $70 y todo lo recaudado será destinado a comprar materiales de entrenamiento para las divisiones inferiores del club.

Fútbol Infantil:

Se cerró una nueva temporada de la Liga de Escuelas de Fútbol

