P U B L I C



Este domingo se define al campeón 2019. Defensores de La Esperanza, La Josefa y Atlético Las Campanas son los candidatos al título. El Verdinegro es el único que depende de sí mismo. La quinta y última fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se disputará mañana en cancha de Las Campanas. Allí se definirá al campeón, en una jornada a la que tres equipos llegan con posibilidades de coronarse. El cronograma de partidos será el siguiente: desde las 14.00 jugarán Otamendi FC vs Deportivo San Felipe; a partir de las 16.00 lo harán Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors; y a las 18.00, La Josefa vs Atlético Las Campanas. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 2) La Josefa, 9 puntos; 3) Atlético Las Campanas, 8 puntos; 4) Mega Juniors, 3 puntos; 5) Deportivo San Felipe y Otamendi FC, 1 punto. El campeón del Hexagonal Final se determinará por puntos y en caso de igualdad, se desempatará por diferencia de gol y goles a favor. Por lo que las posibilidades de cada uno son: LA ESPERANZA -Si gana, será campeón. El Defe es el único que depende de sí mismo, por lo que si le gana a Mega Juniors se quedará con el título, porque llegará a los 13 puntos y se hará inalcanzable tanto para La Josefa como para Las Campanas. -Si empata, necesita otro empate. En cambio, si el Verdinegro iguala frente a Mega Juniors, necesitará que La Josefa y Las Campanas empaten también entre sí para poder gritar campeón. Porque La Josefa gana, lo superará. Y porque si gana Las Campanas, éste quedará con mejor diferencia de gol. -Si pierde, quedará afuera de la pelea. Una derrota de Defensores de La Esperanza ante Mega Juniors transforma al duelo entre La Josefa y Las Campanas en una final en la que La Josefa se beneficia con el empate. LA JOSEFA -Si Defensores de La Esperanza empata, La Josefa deberá vencer a Atlético Las Campanas para gritar campeón. -Si el Defe pierde, a La Josefa le alcanzará con un empate para coronarse. LAS CAMPANAS El campeón 2018 de la Liga Campanense es el que tiene menos margen: debe esperar que Defensores de La Esperanza no le gane a Mega Juniors y después está obligado a derrotar a La Josefa. Ésa es la única combinación que lo corona campeón.

LA JOSEFA CERRARÁ EL TORNEO ANTE ATLÉTICO LAS CAMPANAS EN UN PARTIDO QUE PODRÍA LLEGAR A TRANSFORMARSE EN UNA FINAL.



Liga Campanense:

Cuáles son las variantes posibles en la definición del Hexagonal Final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar